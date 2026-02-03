Un descuido habría filtrado el género del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: el detalle que acaparó todo
La hermana del actor compartió una serie de fotos en sus redes sociales y un detalle en particular no pasó desapercibido para los fanáticos.
El embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín se ha gestado bajo un manto de absoluto hermetismo. Fieles a su estilo de perfil bajo, la pareja de actores ha manejado la dulce espera con total discreción, evitando dar detalles a la prensa.
Sin embargo, en la era de las redes sociales, hasta el secreto más protegido puede vulnerarse con un solo clic, y esta vez la "culpable" habría sido nada menos que la tía, Clara Darín.
La pista del body
Todo sucedió de manera inesperada. La hija de Ricardo Darín subió a su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes para compartir postales cotidianas de su vida. Entre paisajes, momentos familiares y situaciones random, apareció el detalle que hizo estallar las teorías: un pequeño body de bebé de color celeste.
La imagen se viralizó en cuestión de minutos. Los seguidores de la pareja, siempre atentos a cualquier movimiento del clan Darín-Corberó, interpretaron inmediatamente el color de la prenda como la confirmación tácita de que el bebé en camino sería un varón.
Gran furor en las redes
Si bien ni la actriz de La Casa de Papel ni el actor argentino han salido a confirmar o desmentir las versiones, el "desliz" de Clara fue suficiente para dar por hecho el género del primogénito en las redes sociales.
Este tipo de descuidos es común en el entorno de las celebridades, donde una historia o una foto de fondo suelen hablar más que un comunicado oficial. Por ahora, el misterio sigue "oficialmente" intacto, pero para el fandom, la pista del body celeste es prueba suficiente.