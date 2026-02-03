Un descuido habría filtrado el género del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: el detalle que acaparó todo

La hermana del actor compartió una serie de fotos en sus redes sociales y un detalle en particular no pasó desapercibido para los fanáticos.

El embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín se ha gestado bajo un manto de absoluto hermetismo. Fieles a su estilo de perfil bajo, la pareja de actores ha manejado la dulce espera con total discreción, evitando dar detalles a la prensa.

Sin embargo, en la era de las redes sociales, hasta el secreto más protegido puede vulnerarse con un solo clic, y esta vez la "culpable" habría sido nada menos que la tía, Clara Darín.

La pista del body clara darín Un body azul que indicaría la llegada de un varón. Instagram @claradarin Todo sucedió de manera inesperada. La hija de Ricardo Darín subió a su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes para compartir postales cotidianas de su vida. Entre paisajes, momentos familiares y situaciones random, apareció el detalle que hizo estallar las teorías: un pequeño body de bebé de color celeste.

La imagen se viralizó en cuestión de minutos. Los seguidores de la pareja, siempre atentos a cualquier movimiento del clan Darín-Corberó, interpretaron inmediatamente el color de la prenda como la confirmación tácita de que el bebé en camino sería un varón.

Gran furor en las redes Úrsula Corberó La actriz, próxima a ser mamá. Archivo MDZ Si bien ni la actriz de La Casa de Papel ni el actor argentino han salido a confirmar o desmentir las versiones, el "desliz" de Clara fue suficiente para dar por hecho el género del primogénito en las redes sociales.