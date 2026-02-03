En LAM compartieron una dura información que sorprendió a todos y que tiene en el medio de la tormenta al mencionado canal.

Los cambios en la televisión siguen revolucionando el día a día en el mundo de la farándula argentina. Ángel de Brito y Pepe Ochoa revelaron una nueva polémica que pone en la mira a El Trece y a cuatro integrantes de un clásico programa.

Se trata nada más y nada menos que del ciclo de Guido Kaczka: "Cuatro echadas de un plumazo, escándalo en canal trece. Una llora en redes y hoy se enteraron", contó Ángel de Brito en el inicio.

Pepe Ochoa amplió la información y contó que "en diciembre estas cuatro personas terminaron su contrato con la promesa de que en febrero firmar el nuevo contrato. Son cuatro azafatas de Guido".

Despidieron a cuatro figuras de un programa de El Trece Escándalo en El Trece: afirman que echaron a cuatro integrantes de un clásico programa "Guido dijo que las iba a contratar el año que viene y en el nuevo ciclo de Guido se quedan sin trabajo", comentó el panelista. También subrayó que desde el canal no le dieron explicaciones a las jóvenes que hoy están sin lugar en la señal.