Escándalo en El Trece: afirman que echaron a cuatro integrantes de un clásico programa
En LAM compartieron una dura información que sorprendió a todos y que tiene en el medio de la tormenta al mencionado canal.
Los cambios en la televisión siguen revolucionando el día a día en el mundo de la farándula argentina. Ángel de Brito y Pepe Ochoa revelaron una nueva polémica que pone en la mira a El Trece y a cuatro integrantes de un clásico programa.
Se trata nada más y nada menos que del ciclo de Guido Kaczka: "Cuatro echadas de un plumazo, escándalo en canal trece. Una llora en redes y hoy se enteraron", contó Ángel de Brito en el inicio.
Pepe Ochoa amplió la información y contó que "en diciembre estas cuatro personas terminaron su contrato con la promesa de que en febrero firmar el nuevo contrato. Son cuatro azafatas de Guido".
Despidieron a cuatro figuras de un programa de El Trece
"Guido dijo que las iba a contratar el año que viene y en el nuevo ciclo de Guido se quedan sin trabajo", comentó el panelista. También subrayó que desde el canal no le dieron explicaciones a las jóvenes que hoy están sin lugar en la señal.
Karina Iavícoli, panelista de LAM, reveló que habló con gente cercana al conductor de El Trece y le comentó que "todos los años cambian a las azafatas y a los azafatos y que en general quieren hacerse famosos por eso el descargo".