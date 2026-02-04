Un gesto romántico de Vicky Xipolitakis con un integrante de Ariel en su Salsa habría generado tensión

La mediática desembarcó en el ciclo de cocina con polémicas. Además, aseguran que "La Griega" tendría intenciones sentimentales con alguien del equipo.

La renovación del panel de Ariel en su salsa (Telefe) prometía aire fresco, pero trajo un huracán. El desembarco de Vicky Xipolitakis en el programa de cocina no solo generó tensiones logísticas, sino que desató un rumor bomba que involucra directamente a la familia del conductor.

La información fue revelada por Martín Salwe en Sálvese Quien Pueda (América TV), quien aseguró que la llegada de Vicky revolucionó el detrás de escena con un interés que excede lo laboral. "Vicky Xipolitakis quiere a Felipe, el hijo de Ariel Rodríguez Palacios", lanzó el panelista sin vueltas.

Esta supuesta estrategia de seducción por parte de Xipolitakis habría generado cierta incomodidad en el equipo, ya que Felipe mantiene un perfil bajo y profesional al lado de su padre. La actitud de "La Griega", siempre exuberante y sin filtros, choca con la dinámica habitual de la cocina más famosa de los mediodías.

Pero el interés por el hijo del chef no es el único frente de tormenta. La convivencia con Mica Viciconte arrancó con el pie izquierdo debido a las "exigencias de diva" de la recién llegada.

Salwe detalló una interna feroz en la sala de maquillaje: “Mica Viciconte es sencilla: llega, no pide nada, la peinan y sale. Vicky, en cambio, llega una hora antes, se apropia del sector, aparece con el pelo mojado y pide de todo”. Según contaron, esta conducta deja a Viciconte con apenas cinco minutos para prepararse, caldeando los ánimos antes de salir al aire.