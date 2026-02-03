Nelson Castro se hartó y fue tajante con un economista libertario por el nuevo IPC: "¿Lo hubieras aceptado?"

La renuncia de Marco Lavagna al INDEC y la decisión del Gobierno de postergar la implementación de una nueva metodología para medir la inflación desataron una fuerte polémica que se trasladó al aire de Radio Rivadavia.

Allí, el propio Nelson Castro protagonizó un tenso ida y vuelta con el economista Federico Domínguez , a quien le reclamó "coherencia" a la hora de juzgar lo que el conductor definió sin rodeos como una maniobra de intervención estatal.

El conflicto se originó cuando Castro citó las declaraciones del Ministro de Economía, Luis Caputo , quien justificó la demora en el cambio del índice alegando que, junto al Presidente, consideraron que "no era el momento" adecuado. Para el periodista, esta admisión de discrecionalidad política sobre una herramienta técnica cruza una línea roja.

Durante la entrevista, el economista intentó diferenciar la situación actual de las intervenciones del pasado, argumentando que durante el kirchnerismo los controles de precios distorsionaban la realidad porque los productos no estaban en las góndolas.

"Yo discrepo en el sentido de que durante los años de controles de precios del kirchnerismo lo que tenías era que esos productos no se podían encontrar. Hoy acá tenés total libertad" , argumentó el especialista.

Sin embargo, Castro lo interrumpió tajantemente para señalar que la libertad de mercado no exime al Gobierno de respetar la autonomía estadística:

"Caputo dijo 'nosotros vamos a decir cuándo se hace el cambio'. Eso es intervencionismo, innegable, Federico. Si vos aplicás el nuevo índice cuando a vos te parece correcto, eso no es autonomía del índice. No es lo que vos pregonás ni lo que el gobierno pregona".

"Intervencionismo puro"

El momento más álgido de la discusión llegó cuando el economista admitió no haber escuchado la declaración textual de Caputo, intentando llevar la charla hacia el terreno técnico y asegurando que "no va a haber impacto en el índice". Castro, visiblemente molesto, insistió en el trasfondo político de la decisión:

"Te estoy diciendo lo que dijo Caputo: 'Lavagna renunció porque estaba trabajando en una nueva metodología... pero con el Presidente tuvimos la visión de que este no era el momento'. Más intervención que esto, imposible", sentenció el conductor.

Coherencia, por favor

El cierre del intercambio expuso la grieta interpretativa sobre las acciones del gobierno libertario. Castro arrinconó a su entrevistado con una pregunta hipotética sobre la doble moral:

"Vos hubieras aceptado esto si lo hubiera dicho un gobierno de otro tipo, vos no lo hubieras convalidado", le interrogó Castro.

Ante la evasiva del economista, que pidió analizar "el contexto", el periodista cerró el bloque con una frase lapidaria que resume la preocupación por la credibilidad institucional: "Federico, seamos coherentes para ser creíbles, seamos coherentes".