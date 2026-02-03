Una conocida actriz de Casi Ángeles anunció que será mamá y emocionó a todos: "Me cambió la vida"

La agradable noticia la dio a conocer a través de las redes sociales y llenó de alegría a familiares, amigos y seguidores.

En las últimas horas, el mundo del espectáculo se alegró luego de que una conocida actriz de Casi Ángeles revelara que será mamá. La artista hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram con tiernas imágenes que causaron total felicidad.

"A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre. Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo", comenzó escribiendo la artista de Casi Ángeles.

Luego, agregó: "Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece. Párrafo aparte para el amor de mi vida, con el que nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso.

"Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi, supe que quería ser mamá con vos. Porque incluso antes de este embarazo, ya eras amor, cuidado y presencia y porque no tengo dudas de que sos y vas a ser el mejor padre del mundo".