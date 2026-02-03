En Puro Show una conocida actriz decidió hablar sobre el presidente y fue tajante con sus declaraciones.

La visita de Javier Milei a Fátima Flórez en Mar del Plata sigue generando fuertes repercusiones. El presidente viajó a La Feliz y allí presenció la obra teatral de su expareja y hasta se subió a cantar El Rock del Gato junto a ella, situación que despertó miles de críticas.

Diferentes famosos opinaron al respecto sobre la situación, como Lali Espósito, con un posteo contundente haciendo alusión al tema "Payaso", Malena Pichot y ahora lo hizo una reconocida actriz.

Se trata nada más y nada menos que de Andrea Rincón, la artista habló con Puro Show y allí se despachó contra el presidente por el show: "Indignación total. Yo creo en Dios y existe una justicia divina. Vos podés comprar la justicia de acá, pero esa no se compra y tarde o temprano todo llega".

Una reconocida actriz cargó contra Javier Milei y fue letal ¡Lo liquidó! Una reconocida actriz destruyó sin filtro a Javier Milei y estalló la polémica "Si mientras se está quemando la Patagonia, vos te cag... tanto en la gente. Podés hacerlo si tenés a tu país como se debe, hacelo, no hay problema. Pero si se te está prendiendo fuego medio país, ¿qué estás haciendo?", expresó fuertemente.

Andrea Rincón La actriz habló sin filtro. Foto: captura de video / El Trece. También dejó en claro que "yo defiendo ideas, no defiendo ideas hace muchísimo tiempo. Nos estamos cag... de hambre y se están cag... de risa, la lucha es entre el bien y el mal", comentó. También reconoció que "no creo en la política ni en las personas. La mayoría de las personas me defraudaron".