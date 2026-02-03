¡Lo liquidó! Una reconocida actriz destruyó sin filtro a Javier Milei y estalló la polémica
En Puro Show una conocida actriz decidió hablar sobre el presidente y fue tajante con sus declaraciones.
La visita de Javier Milei a Fátima Flórez en Mar del Plata sigue generando fuertes repercusiones. El presidente viajó a La Feliz y allí presenció la obra teatral de su expareja y hasta se subió a cantar El Rock del Gato junto a ella, situación que despertó miles de críticas.
Diferentes famosos opinaron al respecto sobre la situación, como Lali Espósito, con un posteo contundente haciendo alusión al tema "Payaso", Malena Pichot y ahora lo hizo una reconocida actriz.
Se trata nada más y nada menos que de Andrea Rincón, la artista habló con Puro Show y allí se despachó contra el presidente por el show: "Indignación total. Yo creo en Dios y existe una justicia divina. Vos podés comprar la justicia de acá, pero esa no se compra y tarde o temprano todo llega".
Una reconocida actriz cargó contra Javier Milei y fue letal
"Si mientras se está quemando la Patagonia, vos te cag... tanto en la gente. Podés hacerlo si tenés a tu país como se debe, hacelo, no hay problema. Pero si se te está prendiendo fuego medio país, ¿qué estás haciendo?", expresó fuertemente.
También dejó en claro que "yo defiendo ideas, no defiendo ideas hace muchísimo tiempo. Nos estamos cag... de hambre y se están cag... de risa, la lucha es entre el bien y el mal", comentó. También reconoció que "no creo en la política ni en las personas. La mayoría de las personas me defraudaron".
Andrea Rincón también apuntó contra Susana Giménez
En la misma nota Andrea Rincón se despachó contra la diva de Telefe luego de que opinó sobre Donald Trump y expresó que realizó la operación en Venezuela para liberar a la sociedad. En este sentido la artista la destrozó a la conductora.
Además comentó que Susana se va a vivir a Uruguay para "evadir impuestos. Si la gente que tiene dinero no le importaría gastar dinero, no harían las cosas que hacen para evadir impuestos. La gente que tiene dinero es la más ambiciosa, es así".