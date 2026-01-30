Tristeza por el fallecimiento de Catherine O'Hara, actriz de Mi Pobre Angelito

Colegas y amigos conmocionados por la muerte de una de las figuras más queridas y versátiles del cine. El mundo del entretenimiento llora la partida de una artista que marcó a varias generaciones.

La industria cinematográfica internacional recibió este viernes una noticia devastadora con la confirmación del fallecimiento de Catherine O’Hara. Según los primeros informes difundidos por el portal estadounidense TMZ y ratificados por su representante a la revista People, la intérprete canadiense partió dejando un vacío inmenso en la comunidad artística. Aunque el suceso ocurrió este 30 de enero, aún no se han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias o causas detrás de su deceso.

A sus 71 años, la artista nacida en Toronto consolidó un recorrido profesional que se extendió por cinco décadas, transformándose en un rostro familiar para el público global. Desde sus inicios en la televisión de los años setenta hasta su consagración definitiva, demostró una capacidad única para transitar entre el humor ácido y el drama. Su versatilidad le permitió trabajar bajo las órdenes de directores de renombre y participar en más de cien proyectos que hoy forman parte del patrimonio cultural audiovisual.

De Mi pobre angelito a Moira Rose: los hitos de Catherine O’Hara Diseño sin título - 2026-01-30T160723.671 La actriz Catherine O'Hara falleció a los 71 años tras una carrera estelar en cine. Foto: Instagram @catherineohara_cronology El reconocimiento masivo le llegó de la mano de personajes que quedaron grabados en la memoria colectiva. Su interpretación como Delia Deetz en el clásico de Tim Burton, Beetlejuice, y su rol como Kate McCallister en la exitosa saga navideña Mi pobre angelito, la convirtieron en un ícono de la pantalla grande. En tiempos recientes, su carrera experimentó un renacimiento crítico absoluto gracias a su papel como Moira Rose en la comedia Schitt’s Creek, trabajo que le valió un premio Emmy en 2020 y un Globo de Oro en 2021.

Captura-de-pantalla-2023-05-19-a-las-10.38.30-768x361 Catherine O`Hara en la película Beetlejuice. Foto: captura de video Beetlejuice A pesar de su extensa trayectoria en el cine, la actriz se mantuvo activa hasta sus últimos días, involucrándose en producciones de alto perfil para plataformas de streaming. Entre sus trabajos más recientes destacan su participación en la serie The Studio, donde compartió elenco con Seth Rogen, y su esperada aparición en la segunda temporada del drama post-apocalíptico The Last of Us. Estas últimas interpretaciones reafirman su vigencia y su compromiso inagotable con el arte de la actuación hasta el final de su vida.