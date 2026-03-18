"Dios me sacó la venda": Evangelina Anderson se confesó sobre su adiós a Martín Demichelis

En una entrevista sin filtros, la modelo detalló el impacto emocional de dejar al exfutbolista y cómo su fe fue la clave para no desmoronarse.

Evangelina Anderson visitó el estudio de Martín Cirio y sorprendió con sus declaraciones. / captura Telefe

Evangelina Anderson decidió romper el silencio y, lejos de los flashes habituales, se sentó frente a Martín Cirio para desgranar los capítulos más sombríos de su ruptura con Martín Demichelis. En una charla cargada de mística y vulnerabilidad, la modelo marplatense dejó de lado el perfil de "primera dama del fútbol" para revelar cómo el fin de su matrimonio se transformó en un viaje de autodescubrimiento espiritual que la cambió para siempre.

La transformación espiritual de Evangelina tras el adiós Durante el mano a mano virtual, la rubia no esquivó ninguna bala y confesó que la determinación de separarse, aunque fue propia, la sumergió en un pozo de angustia inicial. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero … ¿cómo explicarte? Yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y en todo eso“, admitió emocionada.

A principios de octubre, Yanina Latorre reveló que Evangelina Anderson y Martín Demichelis estaban separados. Foto: Instagram Evangelinaanderson. La modelo confesó que su fe en Dios y las energías fueron pilares tras la ruptura con Demichelis. Instagram @evangelinaanderson Para Anderson, este quiebre no fue una simple crisis de pareja, sino una intervención divina que le permitió ver una realidad que antes le era esquiva, resumiendo su proceso con una metáfora contundente: “Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”.

martin cirio evangelina anderson La entrevista en streaming mostró el lado más humano y espiritual de la reconocida figura. Captura Streaming En medio del duelo, la modelo evitó caer en el resentimiento y buscó aferrarse a lo que considera sagrado: la salud y el bienestar de su círculo íntimo. Ante la cámara, reconoció que en los momentos de mayor oscuridad intentó mantener una perspectiva optimista para no hundirse.

Evangelina Anderson Con una mirada renovada, Evangelina asegura sentirse "menos ciega" tras la separación. Instagram / @evangelinaanderson / @martindemichelisoficial “Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”, reflexionó Evangelina con sinceridad. Esta mirada resiliente le permitió reconstruir su cotidianeidad sin descuidar el equilibrio emocional necesario para sostener su hogar.