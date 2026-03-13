"Me está restando": Ian Lucas reveló el motivo por el que bloqueó por completo a Evangelina Anderson

Instalado en México, el influencer y ex MasterChef reconoció la existencia de un vínculo sentimental pero aseguró que la exposición mediática lo perjudicó.

Tras meses de especulaciones y un hermetismo total, Ian Lucas decidió dar la cara y contar su versión sobre el explosivo vínculo que lo unió a Evangelina Anderson. El ex participante de MasterChef, quien se encuentra instalado en tierras aztecas para potenciar su carrera artística, rompió el pacto de silencio en el programa Puro Show.

Esta fue la decisión de Ian Lucas sobre su relación con Anderson. Lejos de los rumores de pasillo, el joven enfrentó las cámaras para aclarar qué pasó realmente entre ellos y por qué tomó la drástica decisión de cortar todo lazo digital con la modelo.

"Había algo entre nosotros": la confesión de Ian Lucas que sacude a la farándula La honestidad de Ian Lucas fue el eje de una charla que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación con Anderson. Si bien el joven intentó mantenerse al margen del escándalo una vez finalizadas sus obligaciones laborales, la presión de las redes sociales lo obligó a hablar.

evangelina anderson e ian lucas Tras la polémica, el influencer decidió dejar de seguir a la rubia en sus redes. Archivo MDZ “Había algo entre nosotros, obvio que sí, pero en ningún momento yo de mi parte salí a blanquearlo, es más, en ningún momento me sumó nada”, disparó sin filtros. El artista remarcó que, a diferencia de la modelo, él no está acostumbrado a los manejos de la prensa y prefirió refugiarse en el trabajo antes que alimentar el "raid" mediático.

Sobre la personalidad de Evangelina, el ex cocinero fue respetuoso pero marcó una distancia clara al referirse a la experiencia de cada uno frente a las cámaras. Al ser consultado sobre un posible destrato, Ian fue contundente: “No, no, yo sé que en serio, sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Lo mediático, ella lo sabe manejar un poco mejor que yo, para mí es algo nuevo”.