Fuerte preocupación por Ian Lucas tras un accidente cercano: "No lograban parar el sangrado"

La preocupación se encendió con todo en el barrio de Belgrano cuando una ambulancia de Swiss Medical frenó de urgencia en la puerta de la casa de Ian Lucas. En un primer momento, aseguraron haber visto al joven subiendo al vehículo médico junto a una "chica misteriosa". Sin embargo, el teléfono descompuesto se cortó cuando salió a la luz la verdadera y angustiante situación.

La situación que generó revuelo Embed - Preocupación por Ian Lucas tras un accidente cercano: "No lograban parar el sangrado"

Según reveló el periodista Pablo Layús, la mujer en cuestión no era una pareja ni una amiga, sino la madre del propio Ian. El cronista aclaró que la confusión se debió a que la mujer es muy joven y aparenta incluso menos edad de la que tiene.

Lo que comenzó como una tarde normal terminó en un accidente doméstico sangriento: mientras lavaba los platos, un elemento de vajilla se rompió y le provocó un corte muy profundo en uno de los dedos.

La gravedad de la situación radicó en que la herida no dejaba de sangrar, lo que generó un estado de pánico en la casa y motivó el llamado inmediato a los servicios de emergencia. "No lograban parar el sangrado y decidieron llamar a la ambulancia", detallaron en Infama (América TV), subrayando que fue el propio Ian quien alertó a sus familiares sobre lo que estaba ocurriendo mientras aguardaban la llegada de los médicos.