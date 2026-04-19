¡Papelón! Robertito Funes confundió los números en un control de alcoholemia y protagonizó un momento insólito

El conductor de LN+ intentó escrachar al protagonista de un choque en pleno centro porteño, pero una tremenda confusión matemática con los límites de alcohol permitidos lo dejó mal parado.

Lo que debía ser la cobertura de un serio accidente de tránsito en el centro porteño terminó convirtiéndose en un momento televisivo bastante vergonzoso. Durante la mañana de LN+, Robertito Funes dejó mucho que desear al aire al intentar analizar los resultados de un control de alcoholemia, dejando en evidencia una confusión con los números decimales que no tardó en repercutir.

El episodio ocurrió mientras el periodista relataba las consecuencias de un fuerte choque entre un Ford Mondeo y un colectivo de la línea 70, justo en la intersección de la avenida 9 de Julio y Santa Fe. Con un tono de profunda indignación, Robertito apuntó directamente contra el conductor del vehículo menor, a quien tenía en pantalla.

El momento televisivo del día Embed - Robertito Funes protagonizó un insólito momento en vivo por un control de alcoholemia: "Se hace el gracioso"

"Ahí está este muchacho, este inconsciente, que se hace el gracioso y tiene el teléfono en la mano", disparó filoso, para luego revelar que el test arrojó un resultado de 0,29 gramos de alcohol en sangre.

El problema real arrancó cuando el conductor intentó comparar esa cifra con el límite legal permitido para circular en la Ciudad de Buenos Aires, que es de 0,5 gramos por litro. En un error de cálculo insólito que lo dejó en evidencia, Funes aseguró con total firmeza que el conductor superaba ampliamente la máxima. Lejos de darse cuenta de la falla, llegó a decir al aire que 0,29 era "cuatro veces más de lo permitido" y, minutos después, redobló la apuesta afirmando que era "casi cinco veces más que 0,5".