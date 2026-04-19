Un famoso artista argentino confesó haber cantado sin autotune por primera vez y sorprendió: "Causar gracia"

Una fuerte confesión paralizó la tarde del domingo. Tras un show brindado en la noche del sábado, el joven artista decidió plasmar un sorpresivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. Allí expresó haber cantado por primera vez sin autotune y la revelación causó cierto impacto en el ámbito.

Se trata de nada más y nada menos que Thiago PZK o Gotti . El rapero de 24 años fue tendencia en los últimos meses tras su versión de "Crimen", lo que le llevó cientos de comentarios y duras críticas. Tras el suceso, el artista se animó a dejar los filtros y no dudó en compartir el hito. Por supuesto, aprovechó el momento para dejar un fuerte mensaje sobre la industria, los artistas emergentes y los prejuicios.

En un acto de presencialidad en el Estadio Ferrocarril Oeste, junto a Las Pastillas del Abuelo y la familia Iglesias (Wayra, El Tete y Silvina Cendón), el artista se animó a cantar nuevamente.

Luego del show, utilizó la tarde del domingo para reflexionar sobre su decisión: “Ayer fue mi primera vez en un escenario sin usar autotune, a muchos les va a causar hasta gracia que un artista diga eso, mucha gente ni siquiera es consciente de que todos los artistas de la nueva generación tenemos carreras muy cortas".

thiago pzk en instagram Thiago PZK en Instagram. IG @gotti

Dejando claro una nueva faceta artística bajo el seudónimo de Gotti, y con un mensaje contundente, agradeció la oportunidad a Piti Fernández: "Aprendí de mis errores arriba del escenario y trabajé para mejorar, ayer le gané no solo al miedo del prejuicio de la gente sino a mi prejuicio sobre mí mismo. Así es la vida, en las pequeñas y grandes cosas tenemos desafíos que nos hacen mejor y agradezco a Piti por darme esta oportunidad de superarme.”

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron de diversos comentarios: "Mira que lo detesto, pero tirar esa, le sube puntos. el autotune le hace cantar como put* virtual y el Duki canta parece perro con gripe", "¿En algún momento cantó?", "Artista dice".