La artista mexicana Citlali Fabián y otros latinoamericanos ganadores de los Sony World Photography Awards

Una artista visual mexicana alcanzó el mayor premio en los Sony World Photography Awards 2026 por una serie de fotografías que rinden homenaje a las mujeres indígenas.

Citlali Fabián resultó ganadora en la categoría Creativa por su proyecto "Bilha, historias de mis hermanas" (Bilha, Stories of my Sisters).

Fabián es una artista visual originaria de la comunidad yalalteca de la región indígena zapoteca de Oaxaca (sur de México), y actualmente reside en Londres.

En su obra usa la fotografía y la ilustración digital para explorar temas como la identidad, el territorio, la migración y los lazos comunitarios.

La obra combina retratos con imaginería simbólica, creada en colaboración con activistas y artistas de diversas comunidades indígenas del sur de México.

La serie narra las historias de mujeres emblemáticas de las comunidades indígenas de Oaxaca, cuyo activismo genera un impacto significativo en ámbitos que incluyen el derecho, la lingüística, las artes y la ecología.

"A través de su obra, Citlali Fabián reflexiona sobre cuestiones urgentes de visibilidad y representación", dice Monica Allende, presidenta del jurado profesional de 2026.

"En muchas culturas indígenas, las historias se narran de forma colectiva, moldeadas por la conversación y la experiencia vivida, más que por una sola voz".

Al describir la motivación detrás de su trabajo, Fabián dijo: "crecer sin referentes puede dificultar el soñar o el reconocer la propia capacidad para moldear el futuro".

"Sus historias ofrecen una mirada al mundo en el que vivimos, y a cómo sus roles y su trabajo están generando un impacto y un cambio significativo en sus comunidades y más allá".

Citlali Fabián

Los otros nueve ganadores de la categoría de competencia profesional, que pueden ver a continuación y entre los que se encuentran otros latinoamericanos, fueron seleccionados de entre más de 430.000 trabajos presentados.

Además, hubo otros tres ganadores en las categorías Abierta, Estudiantes y Jóvenes.

La exposición de los Sony World Photography Awards 2026 se exhibe en Somerset House, Londres, hasta el 4 de mayo de 2026.

Arquitectura y diseño

Joy Saha Toma aérea de una vivienda rodeada por agua de una inundación.

"Las casas del Haor", de Joy Saha, Bangladesh, documenta la singular arquitectura de Ashtagram en la región de Haor en Bangladés.

Proyectos documentales

Santiago Mesa Un joven recolector sobre una montaña de hojas de coca recién cosechadas.

"Bajo la sombra de la coca", de Santiago Mesa, Colombia, quien documentó la vida en el departamento de Putumayo, donde el cultivo de coca sigue siendo una de las pocas fuentes de ingresos para las familias rurales.

Medioambiente

Isadora Romero Un grupo de guías revisan las cámaras que registran a los animales.

"Notas sobre cómo construir un bosque", por Isadora Romero, Ecuador, ganó con una obra que combina el arte y ciencia, abriendo nuevas vías para reflexionar sobre la conservación y las relaciones con el bosque.

Paisaje

Dafna Talmor Un collage construido a partir de fragmentos de fotografías.

"Paisajes construidos", de Dafna Talmor, Reino Unido, utiliza negativos en color impresos a mano y combinados con la técnica del collage para crear representaciones abstractas de paisajes.

Perspectivas

Seungho Kim Una niña mira a su perro observar un huevo.

"Sunny Side Up: Un retrato de la crianza coreana más común en la actualidad", por Seungho Kim, Corea del Sur, en la que explora la disyuntiva entre tener un hijo o una mascota.

Retrato

Jean-Marc Caimi / Valentina Piccinni Una mujer reza sosteniendo un rosario.

"Los fieles", de Jean-Marc Caimi y Valentina Piccinni, Italia, una serie realizada entre la muerte de un Papa y la elección del siguiente.

Deportes

Todd Antony

"Buzkashi", de Todd Antony, Nueva Zelanda, una obra que lleva el nombre del antiguo deporte de Tayikistán, similar al polo, pero sin equipos ni límites, en el que la "pelota" es la carcasa eviscerada y sin cabeza de una cabra.

Naturaleza muerta

Vilma Taubo

"Hablar sin hablar", de Vilma Taubo, Noruega, es una serie de fotografías de objetos cotidianos que se han convertido en poderosos símbolos de protesta.

Vida silvestre y naturaleza

Will Burrard-Lucas

"Punto de cruce", de Will Burrard-Lucas, Reino Unido, un trabajo para el cual se utilizó una cámara remota instalada en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia, para monitorear a los rinocerontes negros, una especie en peligro de extinción.

Fotógrafo del año en categoría abierta

Elle Leontiev Un vulcanólogo autodidacta descalzo sobre una roca volcánica.

"El vulcanólogo descalzo", por Elle Leontiev, Australia, una imagen tomada en las llanuras de ceniza del monte Yasur, en donde se ve de pie a Phillip, un vulcanólogo autodidacta y reconocido internacionalmente.

Fotógrafo estudiante del año

Jubair Ahmed Arnob

"El lugar donde solía jugar", de Jubair Ahmed Arnob, Bangladésh, documenta los paisajes en vías de desaparición de Daca con un estilo onírico y surrealista.

Fotógrafo joven del año

Philip Kangas

"Salvando la historia de las llamas", por Philip Kangas, Suecia, registró el momento en que los bomberos trasladaron obras de arte debido a un incendio en la Real Academia de Bellas Artes en Estocolmo.

Todas las fotografías cortesía de los Sony World Photography Awards.

BBC

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FUENTE: BBC