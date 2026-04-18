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La artista mexicana Citlali Fabián y otros latinoamericanos ganadores de los Sony World Photography Awards

Los ganadores de los Sony World Photography Awards 2026 fueron seleccionados entre más de 430.000 candidaturas procedentes de más de 200 países y territorios.

BBC Mundo

Una mujer de la comunidad indígena de México.
Una mujer de la comunidad indígena de México. Citlali Fabián
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Citlali Fabián
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Citlali Fabián
Toma aérea de una vivienda rodeada por agua de una inundación.
Toma aérea de una vivienda rodeada por agua de una inundación. Joy Saha
Un joven recolector sobre una montaña de hojas de coca recién cosechadas.
Un joven recolector sobre una montaña de hojas de coca recién cosechadas. Santiago Mesa
Un grupo de guías revisan las cámaras que registran a los animales.
Un grupo de guías revisan las cámaras que registran a los animales. Isadora Romero
Un collage construido a partir de fragmentos de fotografías.
Un collage construido a partir de fragmentos de fotografías. Dafna Talmor
Una niña mira a su perro observar un huevo.
Una niña mira a su perro observar un huevo. Seungho Kim
Una mujer reza sosteniendo un rosario.
Una mujer reza sosteniendo un rosario. Jean-Marc Caimi / Valentina Piccinni
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Todd Antony
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Vilma Taubo
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Will Burrard-Lucas
Un vulcanólogo autodidacta descalzo sobre una roca volcánica.
Un vulcanólogo autodidacta descalzo sobre una roca volcánica. Elle Leontiev
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Jubair Ahmed Arnob
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
Philip Kangas
https://www.bbc.com/mundo/articles/cjw8p1675w9o
BBC

Una artista visual mexicana alcanzó el mayor premio en los Sony World Photography Awards 2026 por una serie de fotografías que rinden homenaje a las mujeres indígenas.

Citlali Fabián resultó ganadora en la categoría Creativa por su proyecto "Bilha, historias de mis hermanas" (Bilha, Stories of my Sisters).

Fabián es una artista visual originaria de la comunidad yalalteca de la región indígena zapoteca de Oaxaca (sur de México), y actualmente reside en Londres.

En su obra usa la fotografía y la ilustración digital para explorar temas como la identidad, el territorio, la migración y los lazos comunitarios.

Fotografía de una mujer de la comunidad indígena yalalteca, México, con una ilustración digital superpuesta.
Citlali Fabián

La obra combina retratos con imaginería simbólica, creada en colaboración con activistas y artistas de diversas comunidades indígenas del sur de México.

La serie narra las historias de mujeres emblemáticas de las comunidades indígenas de Oaxaca, cuyo activismo genera un impacto significativo en ámbitos que incluyen el derecho, la lingüística, las artes y la ecología.

"A través de su obra, Citlali Fabián reflexiona sobre cuestiones urgentes de visibilidad y representación", dice Monica Allende, presidenta del jurado profesional de 2026.

"En muchas culturas indígenas, las historias se narran de forma colectiva, moldeadas por la conversación y la experiencia vivida, más que por una sola voz".

Al describir la motivación detrás de su trabajo, Fabián dijo: "crecer sin referentes puede dificultar el soñar o el reconocer la propia capacidad para moldear el futuro".

"Sus historias ofrecen una mirada al mundo en el que vivimos, y a cómo sus roles y su trabajo están generando un impacto y un cambio significativo en sus comunidades y más allá".

Una fotografía de una mujer de la comunidad indígena yalalteca, México, con una superposición de ilustración digital.
Citlali Fabián

Los otros nueve ganadores de la categoría de competencia profesional, que pueden ver a continuación y entre los que se encuentran otros latinoamericanos, fueron seleccionados de entre más de 430.000 trabajos presentados.

Además, hubo otros tres ganadores en las categorías Abierta, Estudiantes y Jóvenes.

La exposición de los Sony World Photography Awards 2026 se exhibe en Somerset House, Londres, hasta el 4 de mayo de 2026.

Arquitectura y diseño

Toma aérea de una vivienda rodeada por agua de una inundación.
Joy Saha
Toma aérea de una vivienda rodeada por agua de una inundación.

"Las casas del Haor", de Joy Saha, Bangladesh, documenta la singular arquitectura de Ashtagram en la región de Haor en Bangladés.

Proyectos documentales

Darwin, un joven recolector de hojas de coca, descansa sobre un montículo de hojas de coca recién cosechadas, reunidas por los otros trabajadores antes de que sean picadas y procesadas en la comunidad rural de Jordán Guisia, en Putumayo, Colombia.
Santiago Mesa
Un joven recolector sobre una montaña de hojas de coca recién cosechadas.

"Bajo la sombra de la coca", de Santiago Mesa, Colombia, quien documentó la vida en el departamento de Putumayo, donde el cultivo de coca sigue siendo una de las pocas fuentes de ingresos para las familias rurales.

Medioambiente

Guías capacitados en liderazgo, ecología, biología, turismo y primeros auxilios revisan las cámaras instaladas en el bosque.
Isadora Romero
Un grupo de guías revisan las cámaras que registran a los animales.

"Notas sobre cómo construir un bosque", por Isadora Romero, Ecuador, ganó con una obra que combina el arte y ciencia, abriendo nuevas vías para reflexionar sobre la conservación y las relaciones con el bosque.

Paisaje

Un collage construido a partir de fragmentos de fotografías de paisajes para crear una imagen abstracta.
Dafna Talmor
Un collage construido a partir de fragmentos de fotografías.

"Paisajes construidos", de Dafna Talmor, Reino Unido, utiliza negativos en color impresos a mano y combinados con la técnica del collage para crear representaciones abstractas de paisajes.

Perspectivas

Una niña pequeña se agarra a la superficie de una mesa amarilla, mientras un perro pequeño observa. La mesa tiene una sartén con un huevo dentro.
Seungho Kim
Una niña mira a su perro observar un huevo.

"Sunny Side Up: Un retrato de la crianza coreana más común en la actualidad", por Seungho Kim, Corea del Sur, en la que explora la disyuntiva entre tener un hijo o una mascota.

Retrato

Una mujer con un chal negro reza al aire libre, sosteniendo un rosario.
Jean-Marc Caimi / Valentina Piccinni
Una mujer reza sosteniendo un rosario.

"Los fieles", de Jean-Marc Caimi y Valentina Piccinni, Italia, una serie realizada entre la muerte de un Papa y la elección del siguiente.

Deportes

Una fotografía en blanco y negro de dos hombres a caballo, con los caballos encabritados muy cerca el uno del otro, tomada durante un partido de buzkashi.
Todd Antony

"Buzkashi", de Todd Antony, Nueva Zelanda, una obra que lleva el nombre del antiguo deporte de Tayikistán, similar al polo, pero sin equipos ni límites, en el que la "pelota" es la carcasa eviscerada y sin cabeza de una cabra.

Naturaleza muerta

Un gran pato inflable sobre un fondo blanco.
Vilma Taubo

"Hablar sin hablar", de Vilma Taubo, Noruega, es una serie de fotografías de objetos cotidianos que se han convertido en poderosos símbolos de protesta.

Vida silvestre y naturaleza

Un rinoceronte en un cruce fluvial boscoso en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia.
Will Burrard-Lucas

"Punto de cruce", de Will Burrard-Lucas, Reino Unido, un trabajo para el cual se utilizó una cámara remota instalada en la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia, para monitorear a los rinocerontes negros, una especie en peligro de extinción.

Fotógrafo del año en categoría abierta

Phillip, un vulcanólogo autodidacta, descalzo sobre una bomba volcánica en las llanuras de ceniza del monte Yasur, en la isla de Tanna, Vanuatu.
Elle Leontiev
Un vulcanólogo autodidacta descalzo sobre una roca volcánica.

"El vulcanólogo descalzo", por Elle Leontiev, Australia, una imagen tomada en las llanuras de ceniza del monte Yasur, en donde se ve de pie a Phillip, un vulcanólogo autodidacta y reconocido internacionalmente.

Fotógrafo estudiante del año

Un hombre de pie en un río, sosteniendo globos de colores vivos por encima de su cabeza.
Jubair Ahmed Arnob

"El lugar donde solía jugar", de Jubair Ahmed Arnob, Bangladésh, documenta los paisajes en vías de desaparición de Daca con un estilo onírico y surrealista.

Fotógrafo joven del año

Los bomberos rescatan una pintura cuando estalla un incendio en la Real Academia de Bellas Artes, en el centro de Estocolmo.
Philip Kangas

"Salvando la historia de las llamas", por Philip Kangas, Suecia, registró el momento en que los bomberos trasladaron obras de arte debido a un incendio en la Real Academia de Bellas Artes en Estocolmo.

Todas las fotografías cortesía de los Sony World Photography Awards.

BBC

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FUENTE: BBC

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