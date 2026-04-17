"Abuso": China exige a Estados Unidos que retire las sanciones a Venezuela

China ha vuelto a pedir la retirada de todas las sanciones a Venezuela impuestas por Estados Unidos: "Nos oponemos al abuso de estas medidas".

Guo Jiakun, portavoz Ministerio de Exteriores de China, se planta ante Donald Trump y Estados Unidos. Foto Efe

Las autoridades de China han vuelto a pedir este viernes la retirada completa de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y han recalcado que Pekín se opone al "abuso" de este tipo de medidas, unos comentarios que llegan después de que Washington haya anunciado la retirada de restricciones al sistema bancario venezolano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha indicado que "China siempre se opone a la imposición de sanciones unilaterales y a aquellas acciones que carezcan de solidez sobre la base del Derecho Internacional o no hayan sido autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".

"La cooperación entre China y Venezuela está protegida por el Derecho Internacional y las legislaciones de los dos países. Por ello, los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben garantizarse", ha aclarado, según informaciones recogidas por el diario estatal chino 'Global Times'.

China ante las medidas de Estados Unidos Guo Jiakun, portavoz de China, ha respondido a una pregunta sobre el posible impacto de las medidas adoptadas por Estados Unidos sobre las cuestiones comerciales que atañen a Venezuela.

El presidente chino Xi Jinping. Foto: DPA El presidente de China, Xi Jinping, busca mediar en el "abuso" de Estados Unidos. Foto: Dpa DPA