"Irresponsable y peligroso": la crítica de China al bloqueo impuesto por EE.UU. a los puertos de Irán

China ha calificado el bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes como "irresponsable y peligroso".

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino afirmó que la medida "socavaría el ya frágil acuerdo de alto el fuego" y pondría en mayor peligro la seguridad de los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, una vía marítima crítica que Irán bloqueó en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

El bloqueo estadounidense entró en vigor el lunes, un día después de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán fracasaran en Pakistán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que la medida tiene como objetivo obligar a Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares. Los analistas sostienen que el bloqueo también está diseñado para presionar a China, el mayor comprador de petróleo iraní, para que aliente a Teherán a abrir el estrecho.

El embajador de Irán ante la ONU calificado el bloqueo naval estadounidense como una "grave violación" de la soberanía de Teherán.

Hasta ahora, los buques chinos han estado entre los pocos que han logrado atravesar el estrecho. No está claro si tuvieron que pagar un peaje a Irán para hacerlo.

De hacerse efectivo, el bloqueo de Estados Unidos podría interrumpir el suministro de China y tener consecuencias de gran alcance para su economía.

Pekín pide un alto el fuego

"China cree que solo logrando un alto el fuego integral y poniendo fin a la guerra podremos crear las condiciones para aliviar la situación en el estrecho", afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun.

"China insta a todas las partes a respetar los acuerdos de alto el fuego, centrarse en la dirección general del diálogo y las conversaciones de paz, tomar acciones prácticas para promover el alivio de la situación regional y restablecer el tráfico normal en el estrecho lo antes posible", añadió Guo.

Guo también declaró en una rueda de prensa el martes que los reportes que indicaban que China se preparaba para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán eran "completamente inventados".

Lev Radin / Getty China es uno de los principales compradores del petróleo iraní.

Trump ha amenazado con imponer un arancel del 50% a los productos de China si proporciona asistencia militar a Teherán.

"Si Estados Unidos insiste en usar esto como excusa para imponer aranceles adicionales a China, China definitivamente tomará contramedidas firmes", dijo Guo.

Esto ocurre después de que el vicepresidente de EE. UU., JD Vance, acusara a Irán de "terrorismo económico" debido a su propio bloqueo del estrecho de Ormuz, tras haber atacado y amenazado con atacar a los buques que transitaban por allí desde el mes pasado.

"Bueno, como demostró el presidente de Estados Unidos, en ese juego pueden participar dos", dijo a Fox News. "Si los iraníes van a intentar participar en terrorismo económico, nosotros vamos a acatar el sencillo principio de que ningún barco iraní saldrá tampoco".

Estados Unidos ha anunciado que su ejército no impedirá que los barcos utilicen el estrecho para ir y venir de puertos que no sean iraníes. En su lugar, su objetivo es bloquear los puertos del iraníes en el golfo Pérsico con el despliegue de su Armada en el golfo de Omán y el océano Índico, en lugar de arriesgar sus buques cerca de la costa iraní.

Sin embargo, los datos de navegación analizados por BBC Verify muestran que al menos cuatro barcos vinculados a Irán cruzaron el estrecho el martes. Mientras tanto, los precios del petróleo volvieron a caer por debajo de los 100 dólares por barril este martes.

Un delicado y frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán sigue vigente desde el 8 de abril. Los principales puntos de discordia entre ambas partes incluyen el estatus del estrecho de Ormuz y la inclusión de el Líbano en el acuerdo.

Israel sostiene que la tregua se aplica únicamente a Irán y ha continuado sus intensos ataques contra Hezbolá, matando a cientos de personas.

Estados Unidos albergó este martes conversaciones directas entre funcionarios libaneses e israelíes, las primeras negociaciones de este tipo en décadas.

BBC

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FUENTE: BBC