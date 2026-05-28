Una oficina de China en Mendoza: de qué se trata la propuesta para incentivar negocios

En el marco del Seminario de Promoción Económica y Comercial entre Mendoza y la Provincia de Guangdong (República Popular China ), Collca Ciudad Empresaria presentó su proyecto de desarrollo empresarial e integración logística internacional ante funcionarios provinciales, empresarios y representantes de una de las regiones económicas más importantes de la región y ofreció el espacio para que se instale un oficina de China en Mendoza.

Seminario de Promoción Económica y Comercial entre Mendoza y la Provincia de Guangdong

Durante el encuentro, Collca presentó su visión de desarrollo vinculada a la nueva economía global, destacando el potencial de Mendoza como plataforma logística y empresarial hacia Chile, el Pacífico y Sudamérica.

“Estamos convencidos de que Mendoza está entrando en una nueva etapa de integración con el mundo y creemos que Guangdong puede transformarse en un socio estratégico fundamental para ese proceso”, expresó Dalmiro Barbeito, referente de Collca Ciudad Empresaria, durante la presentación institucional.

En ese contexto, los desarrolladores del emprendimiento realizaron una invitación formal para que la provincia de Guangdong pueda contar con presencia institucional y empresarial permanente en Mendoza, inicialmente a través de oficinas de representación en la Ciudad de Mendoza y posteriormente dentro de Collca Ciudad Empresaria, formando parte activa de esta nueva comunidad de negocios.

La propuesta busca generar una plataforma de articulación económica y comercial entre empresas, instituciones e inversores de ambos países, promoviendo vínculos vinculados a inversión, innovación, logística, tecnología y desarrollo productivo.

dalmiro Dalmiro Barbeito. Gentileza

Seminario de Promoción Económica y Comercial

La jornada, realizada en la Legislatura de Mendoza, tuvo como eje central el fortalecimiento de vínculos económicos, comerciales y productivos entre ambas regiones, promoviendo nuevas oportunidades de inversión y cooperación internacional.

La delegación china estuvo encabezada por Wang Xi, presidente de la Asociación de Amistad con el Exterior de Guangdong; Ma Wenfeng, director general de la Oficina de Asuntos Exteriores de Guangdong; y Chen Xiaofeng, presidente de la Cámara de Promoción de Comercio Internacional de Guangdong (CCPIT).

Por parte de Mendoza participaron la vicegobernadora Hebe Casado; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; el presidente de ProMendoza, Santiago Laugero; el secretario de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña; el subsecretario de Relaciones Institucionales, José María Videla Sáenz; y el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, entre otras autoridades y empresarios locales.

El Puerto Madero industrial de Luján de Cuyo

Collca Ciudad Empresaria se desarrolla sobre el Acceso Sur, en Luján de Cuyo, en una ubicación estratégica cercana al corredor bioceánico hacia Chile. El proyecto contempla un predio de 25 hectáreas con 131 lotes comerciales e industriales, espacios corporativos y posibilidad de construir hasta 18 metros de altura, integrando logística, industria, servicios y economía del conocimiento en un mismo ecosistema empresarial.

La iniciativa propone una evolución del parque industrial tradicional, impulsando una comunidad empresaria moderna pensada para PyMEs, empresas tecnológicas, servicios, logística y comercio internacional, donde las compañías puedan instalarse, crecer y generar negocios en un entorno diseñado para la conectividad y la sinergia corporativa.

Además, el emprendimiento ofrece un modelo flexible y escalable, pensado para acompañar el crecimiento de las empresas, permitiendo combinar depósitos, oficinas y espacios comerciales en un mismo desarrollo, dentro de una de las zonas con mayor proyección económica y urbana de Mendoza.

Collca, ciudad empresarial Collca, ciudad empresarial Gentileza

Guangdong es actualmente una de las regiones económicas más importantes de China, con más de 129 millones de habitantes y un PBI superior a los 2 billones de dólares. La provincia forma parte de la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, uno de los polos tecnológicos, industriales y comerciales más dinámicos del mundo.

“El futuro se construye conectando regiones, empresas y personas. Y creemos que Mendoza tiene la oportunidad de transformarse en un punto estratégico para el desarrollo de nuevas relaciones económicas internacionales”, destacaron desde Collca al cierre del encuentro.