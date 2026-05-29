Qué comen los argentinos en el trabajo: la alimentación saludable gana espacio en oficinas

En los últimos años, los hábitos de alimentación dentro del trabajo cambiaron de forma significativa. Lo que antes era una pausa dentro de la rutina laboral hoy aparece cada vez más asociado al bienestar, la energía y la productividad. Así, la comida se convirtió en una estrategia clave dentro de las organizaciones.

Las tendencias alimentarias están cambiando. La necesidad de una nutrición adecuada que potencie las capacidades laborales se convirtió en moneda corriente. La calidad y variedad de la comida que se ofrece en oficinas, plantas industriales y comedores corporativos se posicionan como factores estratégicos vinculados tanto al bienestar como a la productividad de los empleados.

Años atrás, muchos trabajadores al finalizar el almuerzo se sentían pesados , sin energía y desenfocados de las tareas que habían quedado pendientes. Esto respondía a la ingesta de comida poco saludable o recargada de productos que obligaban a tomarse una pausa prolongada para asimilarlos.

Hoy, cada vez más trabajadores optan por menús personalizados, viandas saludables y una alimentación consciente que responda a sus necesidades nutricionales. Este cambio responde a una mayor conciencia sobre cómo la calidad alimentaria impacta de manera directa en la energía, la concentración y el desempeño durante la jornada laboral.

Tendencia que marca la alimentación

Investigaciones recientes respaldan esta tendencia. Un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que una alimentación insuficiente o inadecuada durante la jornada laboral representa un riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo.

En la misma línea, un informe de la Universidad de California señala que la combinación de jornadas extensas y hábitos alimentarios deficientes incrementa el riesgo de enfermedades crónicas. Frente a estos desafíos, las empresas están incorporando la alimentación saludable como parte de sus políticas de bienestar laboral.

En ese contexto, compañías especializadas en alimentación institucional como Chef Gourmet, marca de Grupo L, observan una transformación en los hábitos y demandas dentro de oficinas y espacios corporativos. “La alimentación institucional dejó de ser un servicio accesorio para convertirse en una herramienta estratégica de gestión y competitividad en empresas. Lo vemos a diario con nuestros clientes, que están rediseñando sus espacios, sus dinámicas de trabajo y su propuesta de valor para los colaboradores", señaló Fabián Castillo, gerente general de Chef Gourmet.

alimentación laboral

La pandemia también modificó la dinámica de los servicios de alimentación corporativa. “En muchos casos, el servicio de alimentación pasó a convertirse en un beneficio estratégico para incentivar el regreso a las oficinas y mejorar la experiencia de los colaboradores”, explicó Nuria Botheatoz, coordinadora de Menu Planning de Grupo L.

La relación entre alimentación y rendimiento también comenzó a ganar espacio dentro de las organizaciones. Los momentos de almuerzo o merienda se convirtieron en instancias vinculadas al bienestar y la recuperación de energía.

“Brindar una experiencia alimentaria agradable no sólo reconforta, sino que también mejora la motivación. En algunos entornos laborales, ofrecer comidas calientes y de estilo casero termina siendo también una forma de cuidado”, agregó Botheatoz.

Nuevos hábitos de consumo

Especialistas del sector señalan además que la sensación de cansancio o falta de concentración después del almuerzo no siempre está relacionada únicamente con el menú, sino también con los hábitos de consumo. Comer rápido, frente a la computadora o sin pausas reales puede afectar el rendimiento durante el resto de la jornada, incluso cuando la alimentación es adecuada.

Entre las tendencias más visibles aparece una mayor demanda de opciones saludables y personalizadas. Crece la incorporación de menús vegetarianos, alternativas sin TACC, bebidas con menos azúcar y propuestas con menor presencia de productos ultraprocesados.

“Muchas empresas empezaron a consultar cómo mejorar los hábitos alimentarios de sus colaboradores, especialmente frente al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles”, sostuvo Botheatoz. En paralelo, también crecieron los servicios de alimentación adaptados a distintas dinámicas laborales, desde comedores corporativos y sistemas de viandas hasta propuestas híbridas que integran cafetería, kioscos saludables y menús personalizados según las necesidades de cada organización.

almuerzo en el trabajo

Según explican desde Chef Gourmet, el foco está puesto en ofrecer comidas equilibradas que aporten energía sin afectar la concentración ni generar pesadez durante el resto del día. La compañía brinda servicios para pequeñas y grandes empresas, con alternativas que incluyen comedor en planta, entrega de viandas y asistencia integral en el lugar de trabajo.

La transformación del sector también se refleja en los números. Chef Gourmet trabaja actualmente con más de 330 clientes y tiene presencia en 580 puntos distribuidos en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Cada año produce y distribuye 23,5 millones de raciones. Además, la empresa fue reconocida por segundo año consecutivo como Carbono Neutral por sus procesos de gestión ambiental y medición estandarizada de residuos en origen.