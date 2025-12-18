Abril Cormillot, sobre la alimentación en las fiestas: "Sostener el orden evita llegar explotado"

Diciembre concentra celebraciones, calor y mesas abundantes, un combo que suele impactar en el cuerpo. Para Abril Cormillot , la clave de la alimentación en las fiestas de fin de año no está en prohibirse, sino en sostener el orden diario para no llegar a cada evento con hambre acumulada.

Según explica la licenciada en nutrición , mantener las cuatro comidas habituales permite regular mejor las porciones en reuniones nocturnas o almuerzos especiales. Saltearse comidas o improvisar lleva a comer rápido y en exceso, lo que favorece la hinchazón y la sensación de pesadez que muchos asocian a esta época.

En las mesas festivas, el problema no suele ser un plato puntual, sino la cantidad y la continuidad del consumo. Combinar carnes con verduras, calcular mejor lo que se cocina y evitar que las sobras se transformen en picoteos durante varios días ayuda a que el disfrute sea un momento puntual y no una seguidilla que termine afectando la digestión y el bienestar general.

— Diciembre es un mes de excesos, de mucha reunión de fin de año, mucha juntada. ¿Cómo se hace para equilibrar y no llegar al 31 de diciembre explotado, ya hinchado, con dolor de panza?

— Sí, entiendo que son fechas especiales, fechas donde se juntan muchas fiestas , muchas reuniones, muchos cierres de año. Yo creo que algo importante primero para tener en la mente es sostener cierto orden. Tratar de que en estos momentos que empezamos las vacaciones, que no sea: "Ya está, no hay orden de nada", sino que tratar de seguir haciendo todas las comidas del día. Ya con eso uno va a poder medirse más a la hora de salir a comer a la noche o al mediodía. Porque si uno se empieza a saltear comidas, empieza a hacer comidas incompletas, uno llega a la comida, al evento, con muchas ganas de comer y ahí uno suele hacerse comidas muy grandes, muy rápido y eso termina haciendo que nos caiga mal.

— ¿Y cuáles son aquellos alimentos que más pasan factura? ¿Y cómo hacer para equilibrarlos?

— Yo creo que en estas fechas suele haber mucho asado, mucha carne con mucha grasa y suele haber más que todo mucha cantidad. Entonces, tratar de combinar esos alimentos con ensaladas, agregarle verduras a las preparaciones y después fijarse que no te quede en la heladera. Si uno encima toda la comida que comimos a la noche queda en la heladera, uno después a la noche vuelve a comer, se levanta a la mañana y vuelve a picotear algo de la heladera. Y es como que esa comida que iba a ser en un momento, que ese momento está bien darse el gusto, comer, disfrutar, termina haciendo en la cena, en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y ahí es donde esa comida nos va a perjudicar.

— La recomendación sería calcular bien para no estar una semana comiendo lo mismo, así podés ir variando.

— Claro, eso para todas las familias. Uno se acostumbra a llevar un plato para compartir entre todos. Entonces terminan habiendo doce platos en total que podés probar y siempre termina sobrando. Y uno, si se está cuidando, puede decir: "Por favor, llévense", o repartir en tuppers o que vengan con sus tuppers y tratar de que no quede en tu casa, o tratar de que si te estás cuidando de verdad y sentís que es un problema para vos que te quede toda la comida, que el evento sea en otra casa. Entonces poder irte y y no llevarte todo.

Consejos para armar picadas saludables

— Y a los argentinos algo que nos gusta mucho son las picadas. ¿Cómo se hace para equilibrar un poco y que sean más saludables?

— Y la picada suele tener fiambres, queso, quesos duros... Una de las cosas que se me ocurre primero priorizar aquellos fiambres que no hagan tan mal o que no tengan tanto sodio, que van a ser el jamón cocido, el pastrón, el lomito. Saber diferenciar eso y saber que el salamín, el jamón crudo, van a tener mucha más cantidad de sodio y más calorías. O sea, van a engordar más. Pero sí en una picada, agregar tomatitos cherry, bastoncitos de zanahoria, bastoncitos de apio; a eso agregarles algún hummus, algún queso crema con ciboulette o algo así. Ya a la vista llama un montón, agrega color a la picada y va a ser bien recibido por los invitados.

— Y también algo que se consume mucho son postres. ¿Cuáles son las estrategias para no terminar hinchado con todo lo dulce que se come?

— Una cosa es si me voy a servir, servirme en un platito y separarlo y comer esa porción, tratar de no ir probando de a uno, sino ir a la mesa, que suele haber muchas opciones con tu platito tamaño postre y seleccionar, hacer una selección y ese plato decir: "Bueno, esto es lo que me voy a comer". Como tampoco decir: "No voy a comer nada", porque uno después suele caer igual, sino que tratar de separar en un platito lo que va a comer y eso llevárselo a la mesa y tratar de alejarse de la mesa dulce para no tentarte y después poner el foco en una conversación. Si no querés repetir, ir a jugar con los chicos, ir a jugar con el perro o ir a dar una vuelta a la manzana, ir a pasear.

Consumo de alcohol en épocas de calor

Consumo de alcohol en las fiestas Santiago Aulicino/MDZ

— Y también, mucho brindis, mucho alcohol. ¿Cómo se hace? Porque encima estamos en una época de mucho calor. Entonces, hay que ir equilibrando el alcohol con el agua.

— En estas épocas de calor, muy importante el consumo de agua durante todo el día. Y después uno, cuando llega a un evento, empezar tomando un vaso de agua. A veces uno confunde la sed normal con la sed de un trago. El primer trago que se toma, ni se da cuenta porque estaba saciando esta sed. Entonces, empezar con agua. Sirve también mucho las gaseosas sin azúcar o los jugos sin azúcar, sobre todo los que tienen gas, la soda y eso, para ir saciándome, pero sí ir intercalando trago de alcohol con trago de agua. Si tengo más problemas con el alcohol, esperar al brindis también es una estrategia.

— Y no mezclar también, me imagino.

— Eso va a depender de la persona también. Si me estoy cuidando con el peso, tratar de combinar el alcohol con alguna gaseosa sin azúcar también sirve.

— Hablando de agua, ¿cuánto se recomienda tomar agua en esta época de calor? ¿Dos litros, tres litros, depende de la persona?

— Va a depender de la persona. Entre dos y tres litros es de libro de manual, pero bueno, algo para medir que siempre decimos con mi papá también es ir al baño, fijarse cómo está el pis. Si está amarillo, falta agua, tiene que estar lo más transparente e incoloro posible.

— Por lo general, la primera orina de la mañana suele ser como más oscura porque tenés el acumulado de toda la noche.

— Pero después, durante el día, hay que tratar de que sea lo más clarita posible. Y ahí es como uno se puede ir regulando. De repente uno cree que toma agua, pero va al baño, dice: "Me parece que me falta un poco más de agua hoy". Y va a depender también de la actividad que haga, si está moviéndose mucho, si transpira mucho, de la alimentación que tenga, porque si come más frutas o verduras, esos alimentos ya tienen agua adentro, entonces va a necesitar menos cantidad de vasos de agua.

Consejos para comer más liviano durante el verano

— ¿Y cómo se adapta la alimentación cuando hace tanto calor?

— Y yo priorizaría esto que estoy diciendo, priorizar las frutas y las verduras, que son alimentos que también tienen agua adentro y nos van a ayudar a mantenernos hidratados. Y además de que tiene un montón de vitaminas que nos van a estar bien en estas épocas.

— Y en verano se consume mucha ensalada, pero creo que a veces terminan siendo un poco monótonas, repetitivas. ¿Cómo se puede ir sumando alternativas para que no te cansen?

— Y se pueden combinar las verduras no siempre con arroz, sino que cambiar algunas legumbres como garbanzos, lentejas, agregar arvejas, también todo eso sirve. Después ir variando la proteína. Esta ensalada se puede combinar con pollo, con atún, en la ensalada. Después se puede usar siempre como acompañamiento a platos fríos como tartas, milanesas al horno, pollo al horno, carne al horno, que con una ensalada eso va a ser más fresco para el verano.

— Y muchas frutas.

— Sí, la fruta sirve muchísimo.

Mitos más comunes sobre dietas en verano

— ¿Cuáles son los mitos más comunes que escuchás en verano sobre dietas détox, dietas rápidas, jugos verdes que combinan todo?

— Y mitos hay todo el tiempo.

— ¿Recomendarías una dieta détox?

— No, yo creo que una dieta variada con frutas y verduras. Y bueno, todas las cosas que tenga que tener ya son suficientes.

— Y sobre el ayuno intermitente, ¿qué opinás?

— Yo no trabajo mucho con ayuno intermitente porque trabajo más con obesidad y a ellos a veces no les conviene, pero hay gente que lo utiliza y le sirve. Algo que puede pasar con el ayuno es que después te aumente el apetito hacia la primera comida para terminar con ese ayuno. Pero bueno, si uno es más ordenado, si uno tiene más control con su alimentación, hay personas a las que les sirve.

— Pero siempre acompañado de un profesional.

— Claro, para ver que esté bien la alimentación completa. Nosotros igual ya tenemos un ayuno natural. Si uno cena a las ocho y vuelve a desayunar a las ocho, ya son doce horas de ayuno natural y sirve para reparar todas las células.

Consejos para empezar el año comiendo más saludable

Primeros pasos para una vida más saludable Santiago Aulicino/MDZ

— Uno empieza el año diciendo: "Voy a empezar el nuevo año teniendo una vida más saludable, una alimentación más equilibrada". ¿Qué consejos le darías a esas personas de qué sí y qué no hacer?

— Primero charlar con algún profesional a ver cómo está, qué necesita. Y después, no hay que esperar a que sea el año que viene o no hay que esperar al lunes para empezar. Uno puede decir: "Empiezo en la próxima comida". Y decirles eso, una de las cosas importantes va a ser el orden de las comidas, la distribución, poder ordenarse. Ya con eso uno va a poder pensar mejor en la próxima comida, después, ordenar las compras, tener todo lo necesario en la heladera, tener frutas, verduras, todos los carbohidratos como arroz, fideos, proteínas para poder abrir la heladera y tener algo para cocinarte. Muy importante también. Uno a veces quiere ordenarse con la alimentación o hacer un plan, pero si en su casa no tiene nada, una vez que salga a la calle para comprar va a ir a lo más rápido.

— Y me imagino que también no jugarse si tenés algún desliz.

— Si no funciona el plan A, funciona el plan B, si en una comida no la hice como quería, a la próxima comida vuelvo. No pasa nada.

— Y no todos los planes de dieta sirven para todas las personas. También va a depender de la rutina que tengas, si sos vegetariano o no, por ejemplo, el deporte que hacés.

— Sí, los gustos y preferencias también influyen; cada persona va a tener un plan adaptado a cada uno, no hay una universal o una que digas: "Esa es la que va". Cada cual va a tener sus cosas y le va a servir para su estilo de vida.

— Sí, por eso es importante no armar las dietas con una inteligencia artificial o Google. Está muy de moda eso de que le ponés tus características a la inteligencia artificial y te dicen qué comer y qué no.

— Claro, puede servir para ideas de platos si a uno le cuesta pensar qué preparar, decir: "Quiero cocinar algo con pollo", va a servir, pero después la alimentación es adaptada a cada uno y lo importante es ver si es completa, que esté cubriendo todas nuestras necesidades.

Cómo disfrutar las fiestas sin excederse

— ¿Qué tip concreto te gustaría que la gente recuerde para comer en estas fiestas, disfrutando pero sin excederse?

— Primero, no prepararse para la cena como: "Bueno, no voy a comer nada en todo el día para comer después". Yo creo que eso es un gran error, porque uno suele llegar con mucha hambre. Sino hacer un día normal y así después llegar a la cena un poco más tranquilo. Después, disfrutar, disfrutar la familia, disfrutar el encuentro y no estar todo el tiempo pensando qué sí voy a comer y qué no, sino saber que esto es un día en el año, por ejemplo, una fecha, y al otro día uno puede volver a retomar, pero es importante disfrutar y compartir.

— Y que no se termine el día, el 25, el 31, que se puede seguir comiendo bien al día siguiente.

— Claro. Por ejemplo, Navidad es el 24 de la noche y el 25, después ya termina. Saber que este gusto, este permitido, como empieza, puede terminar, y después retomo y es una semana hasta el 31. Tenemos tiempo de sentirnos bien.