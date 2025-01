¿Ayuno intermitente o cuatro comidas? La verdad detrás de la tendencia que divide opiniones

La nutricionista Luisina Capone, con especialización en nutrición deportiva y clínica metabólica, abordó en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM las tendencias actuales en alimentación, destacando el auge del ayuno intermitente. Según la profesional, estas prácticas se han popularizado tanto en el ámbito deportivo como en la salud, en parte debido a su difusión en redes sociales.

Capone explicó que el interés por estas estrategias responde a la búsqueda de mejores rendimientos en el deporte o de métodos más efectivos para tratar enfermedades crónicas como la obesidad. “El tema está en que todo lo nuevo parece tener resultados muy positivos, pero hay que ver para quién va ese esquema y si realmente lo va a poder sostener o si le otorgará beneficios, más allá de la pérdida de grasa”, señaló.

Escuchá la entrevista completa:

Respecto al impacto de las redes sociales, destacó que estas plataformas permiten transmitir mensajes de forma efectiva. “El problema es que omitimos un aspecto: la persona muestra 30 segundos de su día y no conocemos qué pasa el resto. Hay que tener cuidado porque lo que le sirvió a alguien puede no adaptarse a mi vida, salud o economía”, advirtió.

Sobre las pautas del ayuno intermitente, Capone enfatizó la importancia de un reposo digestivo razonable. “Con 12 horas entre la cena y el desayuno es suficiente. Las 16 horas no son para todas las edades ni situaciones. Además, no sirve pasar 16 horas sin comer y luego ingerir 3.000 calorías. El déficit calórico es el secreto de sus resultados, no la omisión de una comida”, afirmó.

También mencionó los posibles beneficios del ayuno intermitente, como la reducción de grasa corporal, presión arterial y niveles de glucosa, pero aclaró: “Todos estos beneficios están asociados a la reducción de calorías, no a evitar una comida”.

Finalmente, subrayó la necesidad de ajustar estas prácticas al ejercicio físico. “Si el ejercicio es de alta intensidad y la persona lleva muchas horas en ayunas, puede disminuir la tolerancia. Pero en actividades de baja intensidad no habría inconvenientes”, concluyó.

Capone enfatizó que cualquier estrategia debe ser evaluada en función de las necesidades y capacidades individuales, evitando generalizaciones basadas en modas o información incompleta.