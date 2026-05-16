El futuro de la educación privada en Argentina: el desplome de la natalidad pone en jaque a los colegios

La educación en Argentina , y particularmente el sector de gestión privada , se encuentra ante un cambio de paradigma sin precedentes que exige una mirada profunda sobre su sostenibilidad a largo plazo. Lo que antes se percibía como una fluctuación cíclica ha revelado su verdadera naturaleza como un cambio demográfico estructural que está redefiniendo el mapa de nuestras instituciones educativas .

El país ha ingresado en una fase donde la fecundidad se sitúa por debajo del nivel de reemplazo generacional —establecido en 2,1 hijos por mujer—, lo que impacta de manera directa y medible en la matrícula de los niveles inicial y primario. Esta tendencia no es un fenómeno coyuntural, sino una transformación de la estructura etaria de la sociedad que obliga a replantear la planificación estratégica de todo el sistema educativo nacional.

Este escenario no es exclusivo de nuestra región, sino que responde a una tendencia global donde el 55% de los países presentan niveles de fecundidad inferiores al reemplazo generacional. En las últimas décadas, la tasa global de fecundidad ha caído de 4,8 en 1970 a un estimado de 2,2 en 2024, proyectándose que continuará su descenso hasta alcanzar 1,8 a finales de siglo. En Argentina , la magnitud del cambio es alarmante, con una reducción de la tasa de fecundidad del 53,3% entre 1980 y 2020. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se posiciona como el epicentro de esta transformación, registrando un promedio de apenas 0,9 hijos por mujer, el valor más bajo del país y un anticipo del escenario que podría extenderse al resto de las grandes urbes.

Bajo esta presión demográfica, surge una amenaza política latente: la posibilidad de que el Estado, lejos de ajustarse a sí mismo ante la menor demanda, aproveche la baja natalidad para ejecutar un ajuste sobre el sector privado. Se advierte el riesgo de una "larga marcha de la publificación" de lo privado, un proceso donde las escuelas de gestión privada pierden su autonomía y deben asemejarse cada vez más a las estatales para ser consideradas legítimas. Para lograr esto, el Estado podría utilizar diversos mecanismos, desde la manipulación de la inversión por escuela y alumno hasta recortes en el aporte estatal o la implementación de sistemas de vouchers que condicionen la viabilidad institucional. En este contexto, las escuelas privadas están llamadas a realizar sus propios ajustes estratégicos de manera interna antes de que sobrevenga un ajuste forzado e insensible desde el poder político exterior, marcado en la Argentina con un fuerte cariz estatista, sea el color político que sea.

En Argentina, la magnitud del cambio es alarmante

El impacto en las escuelas de gestión privada se manifiesta ya en cifras concretas, con una caída proyectada de miles de alumnos para los próximos años tanto en el nivel inicial como en el primer grado de la primaria. Esta drástica contracción conlleva riesgos estratégicos graves, como la "ilusión fiscal", que es la ingenuidad de creer que los presupuestos y aportes estatales para la gestión privada se mantendrán lineales a pesar de la capacidad ociosa. Existe también el peligro de la "canibalización", donde las escuelas de una misma red terminan compitiendo entre sí por una audiencia reducida, o la "asfixia de las escuelas motor", donde el uso de excedentes para cubrir déficits operativos de otras instituciones termina debilitando la posición competitiva de todo el conjunto.

colegios En las últimas décadas, la tasa global de fecundidad ha caído de 4,8 en 1970 a un estimado de 2,2 en 2024. Archivo.

Buenos Aires es el epicentro de esta transformación

Si no se actúa a tiempo, Argentina corre el riesgo de "latinoamericanizarse", convirtiéndose en un país con un sistema educativo fragmentado: un segmento privado exiguo dedicado a sectores vulnerables mediante subsidios y una educación privada de élite para los segmentos más pudientes. Este escenario plantea una pregunta inquietante sobre el futuro de la educación: ¿se convertirá la gestión privada en un modelo de "colegios boutique" exclusivo para unos pocos ricos? De ser así, la libertad de elección de las clases medias se vería gravemente comprometida, quedando atrapadas en una encrucijada sin opciones intermedias. La baja natalidad podría provocar que las escuelas privadas dirigidas a la clase media desaparezcan o disminuyan drásticamente, obligando a estas familias a volcarse exclusivamente hacia la educación pública gratuita por falta de alternativas sostenibles. Mucho más aun en las escuelas privadas más pobres que son sostenidas solidariamente por escuelas con mayores ingresos.

Si el impulso igualitario a través de la educación fue la música de fondo para una promesa de futuro durante muchos años, esa promesa ya no es creíble. La escuela no fue ni es una igualadora social, ¿Por qué? Porque en los peores lugares, peor es la educación. La educación privada ha atendido y atiende a los más vulnerables en los lugares más difíciles y donde el Estado a estado ausente, la única institución fue la escuela, y muchas veces, la escuela privada.

Lejos de una mirada puramente pesimista, este paradigma demográfico puede interpretarse como una oportunidad histórica para el rediseño institucional. La menor presión cuantitativa permite focalizar esfuerzos en la excelencia de la oferta y en la ampliación de la jornada escolar. Las instituciones pueden optar por dos caminos de optimización: mantener las secciones para reducir el número de alumnos por aula, favoreciendo un clima de aprendizaje personalizado, o bien mantener el número de alumnos constante y reasignar a los docentes liberados a nuevos roles estratégicos, como tutorías individuales o grupos pequeños de aprendizaje, que son intervenciones de alto impacto en el rendimiento académico.

privados Lejos de una mirada puramente pesimista, este paradigma demográfico puede interpretarse como una oportunidad histórica para el rediseño institucional. Archivo.

Este paradigma puede ser una oportunidad

Para enfrentar este desafío, las lecciones internacionales sugieren una transición hacia una gestión profesionalizada y en red. Una de las prácticas recomendadas es la creación de un "back office" compartido que centralice funciones administrativas y contables para reducir costos fijos. Además, el rediseño de la oferta educativa debe incluir la reutilización de activos inmobiliarios para nuevos fines, como centros comunitarios, formación profesional o educación de adultos. El futuro de la educación privada dependerá de su capacidad para actuar con una voz unificada ante el Estado, exigiendo reglas de financiamiento estables que preserven el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, evitando que la crisis demográfica se convierta en una herramienta de homogeneización y monopolio estatal.

No habrá verdadera libertad educativa si no hay matices de colores para que las familias puedan elegir entre la variedad de opciones para la educación de sus hijos, la educación pública de gestión estatal no puede ser la opción mayoritaria ni la opción de descarte para quien no le quede otra. El neoestatismo se esconde sutilmente tanto en el populismo como en el neoliberalismo, porque sin posibilidades de elegir no hay libertad, sin educación no hay libertad. Es necesario un sistema educativo heterogéneo, con equidad y con verdaderas opciones de enseñar con la riqueza una pluralidad plumiforme.

* Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.