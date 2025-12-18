Cuántos nacimientos hubo en Mendoza en 2025 y cuáles fueron los nombres más elegidos

La cantidad de nacimientos registrados en Mendoza durante el 2025 no escapa a la realidad mundial: caída histórica y global de la natalidad. Mientras que en 2024 nacieron 16.000 niños en la provincia (9.000 varones y 7.000 mujeres), este año la cantidad bajó a 15.000 (8.600 varones y 7.600 mujeres). Es decir, en 2025 hubo una baja en los nacimientos que promedia el 13%, a la espera de completar los días que restan de diciembre.

Lo descripto no es el único factor que refleja el cambio demográfico que atraviesa el mundo: mientras cae el número de nacimientos, aumenta la cantidad de adultos mayores, creando un envejecimiento demográfico.

Agustín Píscopo , director del Registro Civil de Mendoza, confirmó que 2025 las defunciones cayeron un 7% , lo que marca una tendencia de envejecimiento en la población.

EE.UU y algunos lugares de Europa se enfrentan a caídas de las tasas de natalidad no vistas desde hace un siglo o desde que se tienen registros. Foto: getty images

"La tasa de mortalidad desciende, cada vez menos gente muere y menos gente nace. Se nos está envejeciente la población. No hay una tasa de renovación poblacional. No estamos ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo", señaló Píscopo a MDZ Radio .

Puntualmente, el año pasado murieron cerca de 15.000 personas, mientras que este año la cantidad bajó a aproximadamente 14.000.

Los nombres más elegidos del 2025

Hasta el momento, en lo que va del 2025 nacieron cerca de 16.000 niños en Mendoza, 9.000 de ellos son varones y 7.000 mujeres. Elegir nombre no es una tarea sencilla. Sin embargo, hubo mendocinos que coincidieron en su elección.

En el caso de los niños, los nombres más elegido en Mendoza fueron Gael y Mateo. Para la niñas, Isabella y Valentina quedaron en el podio.

niños jugando Gael y Mateo fueron los nombres más elegidos para varones, mientras que Isabella y Valentina fueron los de mujeres. Canva

Más allá de los nombres más elegidos, también estuvieron aquellos marcados por el fanatismo por el fútbol. Píscopo confirmó que este año hubo cinco personas que eligieron el nombre Xeneize para sus hijos.

En esta línea, el funcionario del Registro Civil recordó que se puede utilizar cualquier nombre mientras el mismo no ofenda al niño, no sea insultante, ni vaya contra la moral y las buenas costumbres.