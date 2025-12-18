Receta electrónica de PAMI: cómo consultarla y utilizarla en diciembre

La receta electrónica de PAMI se convirtió en una herramienta clave para simplificar el acceso a medicamentos de jubilados y pensionados en todo el país. Este sistema digital permite que las personas afiliadas puedan retirar sus remedios sin necesidad de volver al consultorio, agilizando trámites y brindando mayor seguridad tanto para pacientes como para profesionales de la salud.

A través de la receta electrónica, el médico de cabecera carga la prescripción directamente en el sistema de PAMI y el afiliado puede utilizarla en cualquier farmacia habilitada presentando únicamente su credencial. No es necesario imprimir ningún comprobante ni descargar archivos.

La receta electrónica reemplaza al tradicional papel y permite un seguimiento más preciso del tratamiento. Entre sus principales ventajas se destaca que garantiza el acceso rápido a los medicamentos, muestra los descuentos vigentes y el monto final que paga el afiliado, y utiliza precios actualizados en tiempo real.

Además, los diagnósticos figuran con codificación CIE-10, respetando la privacidad de los pacientes en casos sensibles. El sistema también alerta sobre posibles interacciones medicamentosas y consumos por encima de la dosis recomendada, lo que refuerza la seguridad del tratamiento.

Las recetas pueden consultarse desde Mi PAMI, tanto en la app como en la versión web. Allí, el afiliado encuentra todas sus recetas vigentes e históricas, con el estado de cada una: activa o vencida. Cabe recordar que las recetas tienen una validez de 30 días desde su emisión.

Desde la plataforma también es posible compartir la receta por WhatsApp si se necesita, aunque no es obligatorio presentarla en la farmacia.

Mi PAMI: todas las gestiones en un solo lugar

Mi PAMI centraliza trámites y consultas de forma simple y segura. Desde allí se puede acceder a la credencial digital, órdenes médicas, recetas electrónicas, cartilla médica, turnos y datos del médico de cabecera. El registro se realiza una sola vez y el mismo usuario sirve tanto para la app como para el portal web.

Ante dudas o inconvenientes, los afiliados pueden realizar consultas y reclamos directamente desde la plataforma o comunicarse al 138, la línea de atención de PAMI.