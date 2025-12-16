PAMI: cómo obtener anteojos y equipamientos gratis si sos jubilado

PAMI sigue impulsando beneficios para sus afiliados jubilados en el mes de diciembre. Así se puede acceder.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) refuerza sus prestaciones para los más de cinco millones de afiliados durante diciembre de 2025, ofreciendo la posibilidad de acceder a anteojos recetados y dispositivos de apoyo sin cargo, con el objetivo de aliviar el gasto en salud y mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados.

En un contexto donde los costos vinculados a la salud suelen representar una carga significativa para los adultos mayores, PAMI garantiza la cobertura total de lentes graduados, incluyendo tanto el armazón como los cristales, siempre que exista una prescripción médica oficial. La receta, emitida por un especialista en oftalmología, cuenta con un plazo de validez que permite a los afiliados gestionarla sin apuros.

Además de los anteojos, la obra social estatal también cubre diversos equipos para personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Entre los insumos disponibles se encuentran sillas de ruedas, colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios para camas, que se entregan sin costo a los afiliados que los requieran.

PAMI ofrece anteojos gratis a sus afiliados. Foto: Freepik Requisitos y pasos a seguir en PAMI Para beneficiarse de los anteojos gratuitos, los jubilados deben contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, donde se detallen los datos del profesional y la prescripción correspondiente. Con ese documento, junto al Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI actualizada, el afiliado puede dirigirse a una óptica adherida para seleccionar sus lentes.

El procedimiento habitual incluye: