PAMI: cómo obtener anteojos y equipamientos gratis si sos jubilado
PAMI sigue impulsando beneficios para sus afiliados jubilados en el mes de diciembre. Así se puede acceder.
El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) refuerza sus prestaciones para los más de cinco millones de afiliados durante diciembre de 2025, ofreciendo la posibilidad de acceder a anteojos recetados y dispositivos de apoyo sin cargo, con el objetivo de aliviar el gasto en salud y mejorar la calidad de vida de jubilados y pensionados.
En un contexto donde los costos vinculados a la salud suelen representar una carga significativa para los adultos mayores, PAMI garantiza la cobertura total de lentes graduados, incluyendo tanto el armazón como los cristales, siempre que exista una prescripción médica oficial. La receta, emitida por un especialista en oftalmología, cuenta con un plazo de validez que permite a los afiliados gestionarla sin apuros.
Además de los anteojos, la obra social estatal también cubre diversos equipos para personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Entre los insumos disponibles se encuentran sillas de ruedas, colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios para camas, que se entregan sin costo a los afiliados que los requieran.
Requisitos y pasos a seguir en PAMI
Para beneficiarse de los anteojos gratuitos, los jubilados deben contar con una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por un oftalmólogo de PAMI, donde se detallen los datos del profesional y la prescripción correspondiente. Con ese documento, junto al Documento Nacional de Identidad (DNI) y la credencial de PAMI actualizada, el afiliado puede dirigirse a una óptica adherida para seleccionar sus lentes.
El procedimiento habitual incluye:
Solicitar y asistir a una consulta oftalmológica para obtener la receta digital.
Presentarse en una óptica habilitada con la orden médica, DNI y credencial de afiliación.
Elegir el armazón y el tipo de lentes ofrecidos dentro del programa.
Retirar los anteojos una vez finalizado su confeccionamiento.
En el caso del equipamiento especial, los trámites pueden realizarse de forma presencial con turno previo en una agencia de PAMI o bien a través del sitio web del organismo, agilizando así el acceso para quienes no pueden trasladarse fácilmente.
Para consultas o asesoramiento adicional, PAMI habilita su línea telefónica de atención al afiliado, accesible de lunes a viernes durante el horario laboral habitual.