PAMI lanza una función clave para seguir de cerca la entrega de pañales y apósitos

PAMI lanzó un canal de difusión y recordó a los afiliados los requisitos para seguir recibiendo los pañales y apósitos en el sistema de entrega domiciliaria.

PAMI, la obra social de jubilados y pensionados, presentó un nuevo canal de difusión en Instagram destinado a afiliados que reciben Higiénicos Absorbentes Descartables. La herramienta busca mejorar la comunicación sobre entregas, avisos importantes y recordatorios del servicio.

El canal permitirá que los usuarios reciban notificaciones rápidas sobre cambios en la entrega de pañales y apósitos, fechas clave y cualquier actualización operativa. Desde el organismo explicaron que el objetivo es facilitar el acceso a la información y evitar pérdidas de avisos en otros medios de contacto.

Cómo funciona el sistema de entrega domiciliaria de pañales y apósitos La entrega de los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) se realiza directamente en el domicilio que cada afiliado tenga cargado en PAMI. Este sistema puerta a puerta elimina intermediarios, reduce trámites y permite recibir pañales y apósitos sin costo, siempre que los datos personales estén actualizados.

Para sostener la provisión, los afiliados deben renovar cada seis meses la Orden Médica Electrónica (OME) que emite el médico de cabecera. La provisión mensual puede ser de 30, 60 o 90 unidades según el nivel de incontinencia. En casos que superen ese monto, la solicitud pasa a evaluación del Nivel Central de PAMI.

PAMI (11 de 13) El servicio entrega pañales y apósitos directamente en el domicilio del afiliado. MILAGROS LOSTES - MDZ PAMI recordó que el próximo 30 de diciembre se cumplen seis meses del nuevo esquema HAD, por lo que quienes ingresaron el 1 de julio deberán renovar la OME para evitar interrupciones. Quienes se incorporaron después continuarán con su esquema habitual de seis meses desde la fecha de alta.