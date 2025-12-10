ARCA actualizó Ganancias: así quedan los valores desde diciembre

ARCA confirmó la actualización de las deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias que comenzarán a aplicarse en diciembre.

La Agencia de Recaudación y Control Adunaero (ARCA) confirmó la actualización de las deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias que comenzarán a aplicarse en diciembre. El organismo ajustó los valores en un 15,10% según la variación del IPC y definió nuevos montos para determinar quiénes tributan.

Los nuevos importes incluyen una ganancia no imponible de $4.211.886,94, la deducción por cónyuge de $3.966.752,72 y los montos por hijo de $2.000.447,87. Para hijos con discapacidad, la deducción asciende a $4.000.895,74. La deducción especial quedó fijada en $20.217.057,35.

Nuevos mínimos que tributan en diciembre Con estas cifras, un trabajador soltero sin hijos tributará desde $2.360.180 netos. En casos de empleados con dos hijos, el mínimo sube a $3.129.967 netos, mientras que quienes tengan un hijo comenzarán a tributar desde $2.553.451 netos.

El ajuste también reduce retenciones en salarios medios y altos. Un trabajador con un sueldo bruto de $5.000.000 pagará cerca de $487.600, frente a los $617.700 previos. En tanto, quienes cobran alrededor de $2.500.000 brutos podrían quedar excluidos del tributo.