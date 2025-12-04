ARCA reglamentó cómo importar vehículos clásicos y sumó el trámite a la VUCEA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) avanzó en la digitalización de trámites vinculados al comercio exterior y oficializó un nuevo paso para la importación de vehículos automotores clásicos. La medida quedó plasmada en la Resolución General 5796/2025, publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a los diez días hábiles de su difusión.

La norma incorpora formalmente al Régimen Nacional de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino, conocida como VUCEA, la autorización necesaria para importar este tipo de automóviles bajo el régimen de excepción previsto en la normativa vigente.

La resolución se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 110/99, que habilita la importación de vehículos usados cuando se trata de unidades consideradas “de colección” o de interés histórico. Para calificar dentro de esta categoría, los autos deben cumplir dos requisitos clave: tener más de treinta años de antigüedad y contar con un valor FOB no inferior a doce mil dólares estadounidenses.

El nuevo esquema entrará en vigencia a los diez días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial. Foto: Archivo

Este esquema fue reglamentado recientemente por la Resolución 24/25 de la Secretaría de Industria y Comercio, que definió el procedimiento administrativo para acceder a la excepción. Ahora, con la intervención de ARCA, el trámite se integra directamente al sistema aduanero digital.

A partir de la implementación de la resolución, la autorización para importar vehículos automotores clásicos deberá gestionarse exclusivamente mediante la VUCEA, a través del servicio de recepción de licencias, permisos y certificados. Una vez aprobada, la información se valida de manera automática en el Sistema Informático MALVINA (SIM), lo que agiliza los controles y reduce pasos administrativos.

Según explicó ARCA, el objetivo es optimizar el intercambio de información entre organismos, mejorar la trazabilidad de las operaciones y reforzar los controles aduaneros sin sumar nuevas cargas burocráticas para los importadores.

Impacto en el sector

La medida resulta relevante para coleccionistas, importadores especializados y sectores vinculados al mercado de autos clásicos, ya que aporta previsibilidad y mayor transparencia en un trámite que históricamente fue complejo. Además, al canalizar todo el proceso por la VUCEA, se busca reducir tiempos, costos y discrecionalidades.

ARCA también facultó a la Dirección General de Aduanas y a sus áreas técnicas a dictar normas complementarias para garantizar la correcta implementación del régimen.