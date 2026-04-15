ARCA: desde qué sueldo se pagará el impuesto a las Ganancias en mayo

Ganancias: desde qué sueldo se pagará el impuesto en mayo de 2026

Con la actualización vigente del Impuesto a las Ganancias para el primer semestre de 2026, los trabajadores en relación de dependencia ya tienen definidos los nuevos pisos salariales a partir de los cuales comenzarán a tributar el impuesto en mayo. La referencia surge de los valores establecidos por ARCA, ajustados por inflación y así quedarán los montos.

De acuerdo con los parámetros actualizados, un trabajador soltero sin hijos comenzará a pagar el impuesto si su salario bruto mensual supera los $2.998.725. Esto equivale a un ingreso neto aproximado de $2.488.942 luego de deducciones.

En tanto, los mínimos varían según la situación familiar:

Estas diferencias se explican por las deducciones por cargas de familia, que elevan el mínimo no imponible y reducen la base sobre la que se calcula el tributo.

La AFIP volvió a postergar el plazo para presentar el formulario de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Foto: Archivo MDZ ARCA y el impuesto a las ganancias.

El Impuesto a las Ganancias en Argentina grava los ingresos de las personas en función de su capacidad contributiva. En el caso de los trabajadores, se aplica sobre el salario neto luego de deducciones como aportes, cargas de familia y gastos permitidos.

Además, el sistema es progresivo: las alícuotas aumentan a medida que crecen los ingresos, partiendo desde tasas bajas y llegando hasta un máximo del 35% para los niveles más altos.

Los valores actuales se mantendrán sin cambios hasta mitad de año, ya que la normativa prevé actualizaciones semestrales basadas en la inflación medida por el INDEC. Esto implica que recién en el segundo semestre podrían modificarse nuevamente los pisos y escalas.

En la práctica, esto significa que solo los trabajadores con ingresos relativamente altos quedan alcanzados por el impuesto. Por ejemplo, un salario bruto cercano a los $3 millones mensuales marca hoy el ingreso mínimo a partir del cual comienza la retención.

Sin embargo, el monto final a pagar puede variar significativamente según cada caso, ya que influyen factores como adicionales salariales, deducciones declaradas y la progresividad de la escala.