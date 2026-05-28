Quini 6: la millonaria cifra que ARCA le retendrá al ganador de la Revancha

ARCA retendrá una parte significativa del millonario premio del Quini 6 obtenido por un apostador en la Revancha.

Un único apostador se llevó el premio mayor de la modalidad Revancha del Quini 6 en el sorteo N° 3.377, realizado el miércoles 27 de mayo. El pozo adjudicado fue de $600.000.000, pero antes de que el dinero llegue a sus manos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará una retención impositiva que recortará de forma significativa el monto final.

Cuánto cobra realmente el ganador El descuento se rige por la Ley 20.630, que regula el Impuesto a los Premios de Juegos de Azar. La normativa establece que el gravamen no se aplica sobre la totalidad del premio, sino sobre el 90% del monto bruto, con una alícuota del 31%. En la práctica, esto representa una retención efectiva del 27,9% sobre el premio publicado. El desglose es el siguiente:

Premio bruto: $600.000.000

Retención de ARCA (27,9%): $167.400.000

Cobro neto: $432.600.000 Quini 6 Un único apostador ganó el premio mayor de la Revancha en el sorteo N° 3.377 del 27 de mayo: $600 millones antes de impuestos. X

El antecedente mendocino La modalidad Revancha tiene un antecedente cercano y de mayor magnitud. En el sorteo N° 3.376, los números 08, 12, 15, 18, 21 y 36 favorecieron a dos apostadores: uno de Mendoza y otro de Santo Tomé, Santa Fe. Sobre un pozo individual de $3.310.683.208,20, la retención fiscal fue de $923.680.615,09, lo que dejó al ganador mendocino con un cobro neto de $2.387.002.593,11.