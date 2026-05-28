Qué monto investiga ARCA en transferencias entre cuentas propias
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) monitorea transferencias entre cuentas para detectar inconsistencias fiscales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene bajo estricto monitoreo las transferencias de fondos entre cuentas del mismo titular para detectar inconsistencias fiscales. El organismo cruza de forma automática los movimientos bancarios y de billeteras virtuales con los ingresos declarados para verificar el origen legítimo del dinero.
Superar los límites establecidos por el fisco no constituye una infracción en sí misma, pero activa alertas automáticas que obligan a las entidades financieras a reportar la actividad del usuario.
Los topes vigentes para junio
Los umbrales mensuales de fiscalización vigentes para el período actual discriminan los montos según el tipo de contribuyente:
Personas humanas: el control se activa cuando los ingresos o egresos totales acumulados en el mes, o el saldo final al último día hábil, alcancen o superen los $50.000.000.
Personas jurídicas: para empresas y sociedades, el tope de control mensual es más bajo, fijándose en los $30.000.000.
Para el cálculo de estos saldos se consideran tanto los importes positivos como los negativos. En el caso de las operaciones realizadas en moneda extranjera o criptomonedas, los montos se convierten a pesos argentinos tomando el tipo de cambio comprador del Banco Nación al cierre del último día hábil del mes informado.
El proceso de justificación de fondos
Cuando los movimientos superan los límites de la normativa, el organismo recaudador queda habilitado para solicitar documentación respaldatoria que acredite la trazabilidad del dinero.
Los contribuyentes deben justificar los fondos mediante declaraciones juradas, recibos de sueldo, facturas emitidas, comprobantes de venta o herencias. En caso de no poder demostrar el origen de los movimientos, el fisco puede aplicar multas, trabar embargos preventivos o realizar recategorizaciones de oficio en el régimen tributario.