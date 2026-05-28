Cuánto paga Anses por la Tarjeta Alimentar en junio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) acreditará en junio nuevos montos de Tarjeta Alimentar tras el aumento del 38% dispuesto por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026. Es el ajuste más significativo en estos años para esta prestación destinada a familias en situación de vulnerabilidad.

La Prestación Alimentar está destinada a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo u otras prestaciones de Anses . No es un beneficio automático para todos: el monto varía según la cantidad de hijos y la composición del grupo familiar.

La Categoría 1 paga $72.250 y corresponde a familias con un solo hijo de entre 0 y 17 años que perciban AUH o Asignación Familiar. También aplica para mujeres embarazadas a partir del tercer mes con Asignación Universal por Embarazo, y para padres o madres con un hijo con discapacidad sin límite de edad.

La Categoría 2 llega a $113.299 y está destinada a familias con dos hijos en las condiciones anteriores, incluyendo también a mujeres embarazadas que además tengan un hijo que cumpla los requisitos.

La Categoría 3, la más alta, alcanza los $149.425 y corresponde a familias con tres o más hijos. También incluye a mujeres embarazadas con al menos dos hijos en las condiciones establecidas.

anses ife cobro subsidio (3).JPG El cronograma de pagos de junio unificará el cobro de la AUH con el nuevo monto de la Tarjeta Alimentar. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La AUH también sube

A ese refuerzo se suma otro movimiento: las Asignaciones Universales y Familiares tendrán un aumento del 2,58% en junio, siguiendo el mecanismo de movilidad atado al IPC. Con ese ajuste, la Asignación Universal por Hijo quedará en $144.959 por menor a cargo. Sin embargo, ese no es el monto que llega al bolsillo cada mes: Anses acredita el 80%, es decir $115.945, y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la libreta con los controles de salud y escolaridad al día, lo que ocurre una vez al año.

Para las familias que combinan la AUH con la Prestación Alimentar, junio llega con un refuerzo concreto en los ingresos.