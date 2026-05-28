Cuánto paga Anses por la Tarjeta Alimentar en junio de 2026
Anses aumenta la Tarjeta Alimentar en junio de 2026: ¿cuánto cobrarás según la cantidad de hijos y la composición familiar?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acreditará en junio nuevos montos de Tarjeta Alimentar tras el aumento del 38% dispuesto por el Ministerio de Capital Humano mediante la Resolución 161/2026. Es el ajuste más significativo en estos años para esta prestación destinada a familias en situación de vulnerabilidad.
La Prestación Alimentar está destinada a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo u otras prestaciones de Anses. No es un beneficio automático para todos: el monto varía según la cantidad de hijos y la composición del grupo familiar.
Cuánto se cobra según la categoría
La Categoría 1 paga $72.250 y corresponde a familias con un solo hijo de entre 0 y 17 años que perciban AUH o Asignación Familiar. También aplica para mujeres embarazadas a partir del tercer mes con Asignación Universal por Embarazo, y para padres o madres con un hijo con discapacidad sin límite de edad.
La Categoría 2 llega a $113.299 y está destinada a familias con dos hijos en las condiciones anteriores, incluyendo también a mujeres embarazadas que además tengan un hijo que cumpla los requisitos.
La Categoría 3, la más alta, alcanza los $149.425 y corresponde a familias con tres o más hijos. También incluye a mujeres embarazadas con al menos dos hijos en las condiciones establecidas.
La AUH también sube
A ese refuerzo se suma otro movimiento: las Asignaciones Universales y Familiares tendrán un aumento del 2,58% en junio, siguiendo el mecanismo de movilidad atado al IPC. Con ese ajuste, la Asignación Universal por Hijo quedará en $144.959 por menor a cargo. Sin embargo, ese no es el monto que llega al bolsillo cada mes: Anses acredita el 80%, es decir $115.945, y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la libreta con los controles de salud y escolaridad al día, lo que ocurre una vez al año.
Para las familias que combinan la AUH con la Prestación Alimentar, junio llega con un refuerzo concreto en los ingresos.