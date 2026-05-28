Los pagos de Anses que siguen este jueves: mirá si cobrás

Anses encara los últimos días del calendario de pagos de mayo y este jueves 28 habrá nuevos depósitos. La jornada alcanza a jubilados, pensionados y personas que cobran la Prestación por Desempleo.

En los dos casos, la fecha está ordenada por la terminación del DNI. Para este jueves, deberán mirar el calendario quienes tengan documento finalizado en 6 y 7.

Los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo cobrarán este jueves si su DNI termina en 6 o 7. La misma fecha corresponde a los titulares de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en 6 y 7.

El DNI vuelve a marcar quiénes cobran este jueves por Anses.

Además de esos cobros puntuales, Anses mantiene abiertas algunas prestaciones que no tienen una fecha única por terminación de documento. La Asignación por Maternidad sigue disponible para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de junio .

También continúan las Asignaciones de Pago Único, que abarcan Matrimonio, Nacimiento y Adopción. Estas prestaciones se pagan hasta el 10 de junio para todos los documentos.

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también siguen vigentes hasta el 10 de junio. En este caso, el pago no depende del último número del DNI.