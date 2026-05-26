Cómo acceder a la garrafa social de Anses en las zonas frías del país

Con la llegada de las bajas temperaturas, miles de familias argentinas que no cuentan con conexión a la red de gas natural podrán acceder nuevamente al subsidio para la compra de la garrafa social de Anses luego de la eliminación del Programa Hogar.

El beneficio está destinado principalmente a hogares de bajos ingresos ubicados en regiones de clima frío y se gestiona a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El nuevo esquema, impulsado por la Secretaría de Energía, reemplazó al histórico Programa Hogar y funciona mediante un sistema de reintegro automático al momento de realizar la compra en comercios adheridos utilizando billeteras virtuales habilitadas.

Para acceder al beneficio, los interesados deben ingresar a Mi Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deberán verificar sus datos personales y completar la solicitud correspondiente dentro del apartado “Programas y beneficios”.

Además, será obligatorio mantener actualizado el domicilio, ya que la cantidad de garrafas subsidiadas dependerá de la región y de las condiciones climáticas del lugar de residencia.

Entre los principales requisitos para acceder al subsidio figuran no superar los límites de ingresos establecidos por la Secretaría de Energía, no tener conexión a la red de gas natural y estar inscripto en el ReSEF.

Anses Ingresando a Mi Anses podés acceder a la garrafa social. Brenda Rocha/Shutterstock

También se contemplan situaciones especiales para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y monotributistas sociales.

Las provincias incluidas dentro del régimen de Zona Fría abarcan gran parte del sur argentino, además de regiones específicas de Mendoza, Córdoba, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán, Jujuy y Catamarca, donde las temperaturas extremas elevan considerablemente el consumo de gas durante el invierno.

Desde el Gobierno nacional recordaron además que quienes anteriormente cobraban el ex Programa Hogar deberán reinscribirse obligatoriamente para continuar recibiendo la asistencia estatal. Anses realizará controles periódicos para verificar que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas por el programa.

El objetivo de la medida es garantizar el acceso a una fuente básica de calefacción y cocina para los hogares más vulnerables en medio del avance del invierno y el incremento del costo energético en distintas regiones del país.