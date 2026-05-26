El Gobierno llamó a licitación para ampliar el aeropuerto El Plumerillo: qué obras realizarán

El Gobierno nacional anunció la licitación para la ampliación del Aeropuerto Internacional El Plumerillo de Mendoza . La idea es que las obras comiencen antes de fin de año. La iniciativa forma parte de un plan de modernización en trece aeropuertos en todo el país.

Luego de que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) aprobara el proyecto presentado por la concesionaria Aeropuertos Argentina, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) lanzó el llamado a licitación. La iniciativa fue publicada en el Boletín Oficial de este martes a través de la Licitación Pública (Modo IV) 02/2026.

Cabe resaltar que, según indicaron desde el Gobierno nacional, para realizar las modificaciones en los trece aeropuertos, distribuidos en once provincias, se destinarán US$500 millones. "Estas acciones forman parte de un plan integral de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria, como estrategia de desarrollo del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA), destinada a mejorar la conectividad, potenciar el crecimiento del tráfico aéreo y elevar los estándares de calidad del transporte aerocomercial", indicaron fuentes gubernamentales.

El Plumerillo es uno de los aeropuertos más usados del país.

El Plumerillo es uno de los aeropuertos más usados del país Foto: MDZ

De acuerdo a lo informado desde Aeropuertos Argentina, el objetivo es ampliar la capacidad operativa para que El Plumerillo pueda operar hasta seis vuelos en simultáneo. Esto permitiría que tanto la cantidad de pasajeros como de vuelos se incrementen. Se espera que las obras estén finalizadas a fines de 2027.

Qué obras se realizarán en el aeropuerto El Plumerillo

El llamado a licitación es para remodelar el Centro de Control de Área (ACC), sector en donde se llevan a cabo el control y coordinación de vuelos. Además, también se refaccionará la planta transmisora, que es el lugar en donde están los equipos de comunicación.

La torre de control y la sala en donde están los grupos electrógenos y sistemas de energía de respaldo también serán reacondicionados.

Los detalles del llamado a licitación

La consulta de pliegos se realiza de lunes a viernes de 09 a15, hasta el 1 de junio. Este procedimiento se realiza enviando un correo electrónico a [email protected], con copia a [email protected].

La visita de obra obligatoria será el viernes 29 de mayo a las 10, debiendo ser coordinada 48 horas antes para poder gestionar los permisos de ingreso. Para ello, se deberá enviar un correo a Martín Tabbita ([email protected]), detallando nombre y DNI de quien asistirá a la visita.

La presentación de sobres es de lunes a viernes de 10 a 15 , hasta el viernes 5 de junio a las 11. Esto se debe llevar a cabo en la Gerencia de Compras de EANA, ubicada en Bouchard 547, piso 7° (1106), CABA.

Según consta en el Boletín Oficial, la apertura de sobres se llevará a cabo el viernes 5 de junio a las 11, también en la Gerencia de Compras de EANA.