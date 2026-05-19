Hidrovía: se conoció el resultado de la licitación y Jan De Nul se perfila para quedarse con la concesión

La licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal (VNT), conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, ingresó en su etapa final tras la apertura de las ofertas económicas presentadas por las empresas competidoras. Tanto la belga Jan De Nul como DEME realizaron la misma propuesta económica, en el valor mínimo permitido por el pliego, aunque la primera quedó mejor posicionada por la ventaja técnica obtenida en la evaluación previa.

El proceso licitatorio, coordinado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación , busca adjudicar por 25 años la operación, mantenimiento, modernización, dragado y señalización de la principal vía fluvial de exportaciones de la Argentina y la región.

Durante la apertura del Sobre N°3, ambas compañías presentaron idénticas ofertas económicas para los distintos tramos del contrato: US$ 3,80 para la etapa 0, US$ 4,65 para la etapa 1 y US$ 5,78 para la etapa 2, lo que suma US$ 14,23 para el recorrido completo de la hidrovía.

Según el Ministerio de Economía, la propuesta implica una reducción de 50 centavos respecto de la tarifa actual y generaría un ahorro cercano al 13,5% para los usuarios del sistema. De acuerdo con estimaciones oficiales, la baja del peaje podría traducirse en un ahorro anual de entre US$ 35 y US$ 40 millones para exportadores y operadores logísticos.

No obstante, la definición quedó inclinada a favor de Jan De Nul debido a la diferencia técnica obtenida en la etapa anterior, donde superó por más de 24 puntos a DEME sobre un total de 80 posibles.

“La oferta económica presentada tanto por Jan de Nul como por DEME fue de US$ 3,80, lo que reduce 50 centavos lo que se paga hoy, generando un ahorro de 13,5%”, destacó el Ministerio de Economía en un comunicado.

La decisión final será tomada por el Gobierno nacional en las próximas semanas.

Una concesión estratégica para el comercio exterior

La hidrovía Paraná-Paraguay constituye la principal vía de salida de las exportaciones argentinas. A través de sus 1.635 kilómetros circula cerca del 80% de las exportaciones del país, principalmente granos, derivados agroindustriales y productos industriales despachados desde las terminales portuarias del Gran Rosario.

Además de Argentina, la vía es utilizada por cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en el marco del acuerdo regional firmado en 1992 para regular la navegación y el transporte comercial.

El nuevo contrato contempla inversiones constantes en dragado, ampliación y modernización de la infraestructura, sin respaldo estatal frente a riesgos comerciales. El concesionario también deberá garantizar estándares operativos y de mantenimiento bajo un esquema de monitoreo permanente por parte del Estado.

El pliego prevé ingresos estimados en US$ 15.000 millones a lo largo de los 25 años de concesión, sustentados en los peajes cobrados a buques y barcazas que utilizan la red fluvial. El promedio anual proyectado asciende a US$ 618,6 millones.

Transparencia y respaldo institucional en el proceso licitatorio

El proceso actual logró competencia efectiva entre dos de las principales compañías del sector a nivel mundial, luego de que una primera licitación fuera declarada nula en febrero de 2025 por haber recibido una única oferta.

Desde el Gobierno destacaron que ni Jan De Nul ni DEME presentaron impugnaciones durante el proceso ni cuestionaron los términos del pliego, lo que, según remarcaron, ratifica la transparencia y solidez técnica de la licitación.

La iniciativa también recibió respaldo de entidades empresarias y cámaras vinculadas al comercio exterior y la actividad portuaria, entre ellas la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, CIARA-CEC, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

Las entidades remarcaron que la hidrovía moviliza el 95% del transporte de contenedores y el total de las exportaciones automotrices argentinas, por lo que consideraron clave avanzar rápidamente con la adjudicación para mejorar la competitividad logística del país.

La concesión estuvo durante 25 años en manos del consorcio integrado por Jan De Nul y la firma argentina Emepa. Tras el vencimiento del contrato en 2021, el Estado asumió la administración directa del sistema y contrató nuevamente a Jan De Nul para tareas de dragado y balizamiento.