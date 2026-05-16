La oposición presentó un proyecto para suspender la licitación de la Hidrovía

La oposición, a través de Jorge Taiana, busca frenar la licitación de la Hidrovía por supuestas falencias.

El diputado nacional Jorge Taiana presentó un proyecto para rechazar la licitación de la Vía Navegable Troncal y reiteró el pedido de suspensión del proceso, luego del dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento impulsado por el Gobierno nacional.

En la presentación, Taiana incorporó nuevos elementos de denuncia a partir de las observaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, que cuestionó distintos aspectos del proceso licitatorio y alertó sobre posibles incumplimientos normativos y restricciones a la competencia.

“El organismo sostuvo que durante la audiencia pública informativa se puso a disposición un volumen excesivo de documentación técnica en plazos que habrían impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva”, indicó la presentación.

Además, según el proyecto, “la Fiscalía cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia en la licitación”.

El dictamen también retoma objeciones ya formuladas en procesos anteriores respecto de un “posible direccionamiento” de la licitación y advierte sobre la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente en la materia.