Estalló la interna libertaria y Santiago Caputo apuntó contra los Menem: "No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren la botonera"

La interna libertaria sumó otro capítulo este sábado, luego de que el asesor Santiago Caputo deslizara que Martín Menem y otros dirigentes que responden a Karina Milei tienen cuentas falsas en redes sociales para cuestionarlo a él y a sus colaboradores.

"Que gagá, @PeriodistaRufus", posteó el consultor, quien mostró en esa publicación una captura de pantalla que mostraría que ese usuario es, en realidad, administrado por el presidente de la Cámara de Diputados.

Acto seguido, recicló un tweet de finales de abril de otro tuitero y envió un mensaje lapidario: "No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Que banda de improvisados con consumos postergados"

Minutos después, el propio Caputo verificó que esa cuenta Rufus fue eliminada y no perdió la oportunidad de dejarlo en evidencia en X: "Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos".

Rápidamente, la tropa digital que comanda el asesor de Javier Milei reaccionó a los nuevos agravios y a la cancelación de esa cuenta. Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", le dio RT a distintos puntos, uno de ellos a "Los Herederos de Alberdi", que decía: "Finalmente cerró la cuenta @Periodistarufus, probablemente porque había demasiado contenido para eliminar. Además de dejarnos un link a una publicación anti-Caputo que compartió personalmente Martín Menem".

A su vez, el influencer libertario más conocido agregó: "Me enoja cero la cuenta de los menem bardeándome a mí, a Santiago Caputo, a Patricia Bullrich, a Toto Caputo y el plan económico, a Celeste Ponce, a los perros del Javo, a Bertie Benegas Lynch y fácil a una docena más de diputados de LLA. Lo que no voy a dejar pasar es esto". Se refiere a un mensaje que critica al funcionario Felipe Núñez, del Ministerio de Economía.

A su vez, viralizó otro comentario que "explica" la "Gagueada del año". "Un usuario random, que criticaba SIEMPRE a las Fuerzas del Cielo y personalmente a Santiago Caputo, posteó un link de Instagram de un "Periodista" para criticar a Caputo, los arrobó y todo. Lo que no sabia el usuario random es que cuando vos compartís un link de Instagram en Twitter, y si tenes iniciado sesión con tu cuenta, cuando abrís el link te abre una mini pestaña aparte de que si queres seguir a la persona que te envió el link", expresó ese mensaje

"En este caso el que envió el link es ni mas ni menos que el Presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem. Osea que la cuenta random o recibió un link de Martin Menem criticando a Caputo y otros, o directamente Martin Menem es dueña de la cuenta random", agregó.

La relación entre Caputo y el karinismo está en su peor momento. La hermana del presidente busca quitarle más poder al asesor, quien sigue siendo respaldado por el mandatario, que busca hacer equilibrio nuevamente con el "Triángulo de Hierro".