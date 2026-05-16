Legisladores exigen respuesta a la UNLP por las agresiones a estudiantes libertarios

En las últimas horas el bloque de diputados y senadores de La Libertad Avanza recibieron en la Legislatura bonaerense a una delegación de más de 50 estudiantes universitarios y militantes del espacio violeta.

Los estudiantes fueron a la casa de leyes de la provincia de Buenos Aires a denunciar una sistemática ola de persecución, con hechos concretos de violencia física e ideológica dentro de la UNLP amparada en la pasividad, que rosa a complicidad, de las autoridades de la casa de altos estudios platense.

Los referentes estudiantiles libertarios, que en los últimos años consolidaron el despliegue territorial en 13 facultades de la UNLP , detallaron cómo militantes de izquierda y kirchneristas intentan cancelar y amedrentar a cualquiera que decida levantar las banderas de Milei en los claustros universitarios platenses.

Los estudiantes violetas sostienen que “las viejas estructuras políticas universitarias” al quedarse sin argumentos frente al crecimiento del movimiento libertario entre los estudiantes universitarios, la única respuesta a la “batalla cultural” propuesta por el gobierno de Milei, es apelar a la violencia y al hostigamiento.

El "blindaje” a los estudiantes libertarios

Frente a la gravedad de los testimonios, los legisladores de La Libertad Avanza, de ambos bloques legislativos, decidieron tomar el toro por las astas activando un blindaje político inmediato.

Los diputados y senadores junto a los referentes de la juventud de La Libertad Avanza asumieron el compromiso formal de encarar a las autoridades de la UNLP para exigir el cese de la impunidad con la que se manejan las agrupaciones kirchneristas y de izquierda que ejercen violencia política en los claustros platenses.

Como primera medida de presión los legisladores violetas, confirmaron que la próxima semana presentarán formalmente un proyecto de repudio contra la persecución política a los universitarios libertarios.

"Es importante que sigamos dando la batalla en la Universidad. Les agradezco a todos los estudiantes que hoy se acercaron y que pese a estos hechos siguen defendiendo las ideas de la libertad de nuestro presidente Javier Milei", disparó de forma tajante el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Esteban Osaba, dejando en claro que el bloque parlamentario libertario no va a mirar para otro lado ante el acoso a sus militantes.

En la misma sintonía, el presidente de la bancada de senadores de La Libertad Avanza Carlos Curestis, destacó el conflicto elogiando el compromiso de los estudiantes "Me siento orgulloso de ustedes que ante la adversidad siguen defendiendo sus convicciones".

Además de Osaba y Curestis, estuvieron presentes los legisladores del espacio violeta, los diputados Pablo Morillo, Geraldine Calvella, Analía Corvino y Maximiliano Bondarenko; el senador Matías de Urraza; Y por el lado de los estudiantes libertarios el coordinador de la juventud, Sebastián Acuña, y la coordinadora nacional de juventud de La Libertad Avanza, Rocío Gómez.

Piden el fin del pensamiento único en las universidades

Tauber

Para clausurar el encuentro de la Legislatura bonaerense, Sebastián Acuña, coordinador de la juventud libertaría apunto de lleno a profesores y autoridades universitarias, "La universidad pública tiene que ser un faro de libertad y debate, no un aguantadero de violentos que actúan como dueños de un pensamiento único"

El mensaje, del referente de la juventud libertaria es una clara respuesta al discurso del rector de la UNLP, el Arquitecto Fernando Tauber, que dijo ante un nutrido grupo de estudiantes que el que piensa distinto no tiene que estar, para rematar que son la universidad pública.