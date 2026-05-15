"El impuesto al plástico": La Libertad Avanza quiere que Kicillof no "manotee" de las tarjetas de crédito

“En cualquier momento Kicillof le va a poner un impuesto al aire que respiras ”, afirmo a MDZ Oscar Liberman , diputado de La Libertad Avanza y autor del proyecto de Ley que busca eliminar el Impuesto a los Sellos en las compras con tarjetas de crédito . Un gasto “extra” que deben afrontar los bonaerenses en el resumen de compra.

La premisa de la iniciativa impulsada por el bloque de diputados libertarios es simple, pero explosiva para la voracidad del fisco bonaerense; dejar de cobrarles “peaje” a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires por el uso de tarjetas de crédito .

Cada vez que un bonaerense usa su tarjeta de crédito ; sin importar que el consumo sea en la provincia de Buenos Aires, en otra provincia, en cualquier lugar del mundo o esté pagando por el uso de una plataforma digital; el fisco provincial cobra un 1,2% , adicional en concepto de Impuesto a los Sellos del cierre de su resumen mensual.

El Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires vigente (Ley 10.397) establece una alícuota del 1,2% sobre todos los cargos del período; para los consumos con tarjetas de crédito . Un porcentaje que parece poco, pero no deja de ser un invitado no deseado para el bolsillo de los bonaerenses; volviéndose una carga pesada que fomenta, paradójicamente, la informalidad.

Oscar Liberman, Diputado provincial de La Libertad Avanza por la Sexta Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires

El proyecto del diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman; no se queda en la queja superficial. Va al hueso de la legalidad, ya que argumenta que el resumen de la tarjeta de crédito no es un "instrumento" válido para ser gravado por el fisco provincial, según lo que dicta la Ley de Coparticipación Federal.

Un tributo que puede judicializarse

La fundamentación del proyecto es técnica, pero letal para “la caja que abraza” el gobernador bonaerense . Según fundamenta la iniciativa del bloque de diputados libertarios, para que el Impuesto a los Sellos sea legal, debe aplicarse sobre documentos que permitan exigir el cumplimiento de una obligación por sí mismos.

Por lo que los resúmenes de las tarjetas de crédito, no tienen esa fuerza. La Ley Nacional de Tarjeta de Crédito (25.065) dice que el emisor “necesita mucho más que un simple papelito” para ejecutar una deuda.

"El resumen de tarjeta de crédito carece del carácter instrumental que exige la Ley de Coparticipación Federal", reza el texto que ingresó por mesa de entradas de la Cámara Baja bonaerense.

Básicamente, lo que están diciendo es que el fisco de la Provincia de Buenos Aires está cobrando algo que, técnicamente, no debería estar alcanzado por este tributo.

Es de destacar que el Impuesto a los Sellos sobre el consumo en las tarjetas de crédito, comenzó a aplicarse en la provincia de Buenos Aires en el año 2.002, durante la gestión del gobernador Felipe Sola. Por lo que el fisco bonaerense recauda, de manera ininterrumpida ese tributo hace 24 años.

El antecedente porteño que presiona a Kicillof

El Impuesto a los Sellos en la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente una "caja recaudatoria”. Aplicable a contratos de alquiler, compraventa de autos y operaciones bancarias, siendo uno de los tributos más criticados por los sectores productivos por ser regresivo y distorsivo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la eliminación de este mismo impuesto tras un fallo de la Corte Suprema por la coparticipación marcó un precedente que ahora los legisladores libertarios quieren trasladar al territorio bonaerense.

En pocas palabras este proyecto de Ley es un misil para las arcas provinciales, ya que de aprobarse impactaría de lleno en la recaudación de la provincia de Buenos Aires.

¿Será un alivio real a los bolsillos de los bonaerenses o quedará en el fondo de algún cajón de la Legislatura bonaerense?

La iniciativa libertaria plantea una "corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo" y de aprobarse en la Legislatura bonaerense será un alivio fiscal inmediato que impactaría positivamente en el consumo.

La pregunta que se hace el diputado Oscar Liberman, autor del proyecto; mientras desde el bloque libertario buscan la adhesión de otros espacios opositores, es “El peronismo se animará a defender un impuesto que castiga a quienes usan el sistema bancarizado, es decir operan en blanco. ¿O preferirán seguir ahogando los bolsillos de los ciudadanos que usan las tarjetas de crédito para financiar la compra del supermercado?”

Mientras, la discusión no llegue al recinto y sea aprobada; los contribuyentes bonaerenses seguirán mirando sus resúmenes de las tarjetas de crédito preguntándose por qué tienen que pagarle una "comisión" extra al fisco provincial por el simple hecho de consumir.