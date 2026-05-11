Consumo: cayó la operatoria con tarjetas de crédito en pesos y siembra dudas sobre la actividad

"¿Es el huevo o la gallina?". Dependiendo de qué vereda se esté, la respuesta será distinta. Pero lo cierto es que, ante un consumo que aún no logra recuperarse, la operatoria con tarjetas de crédito continúa mostrando señales de debilidad . Esto se da en un contexto donde bajaron las tasas de interés, y volvieron las promociones de cuotas con y sin interés impulsadas por bancos y comercios.

Así y todo, la principal herramienta de financiamiento al consumo registró en abril una caída mensual real del 0,8% y una disminución interanual del 1%, reflejando un nivel de gasto todavía por debajo del observado un año atrás.

De acuerdo con datos de First Capital Group (FCG), las operaciones con tarjetas de crédito subieron en términos nominales un 1,7% mensual, el saldo llegó a $24,4 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 30,9%, contra los $18,7 billones al cierre del mismo mes del año anterior.

Sin embargo, calculando una inflación mensual del 2,5% y anual del 32,2%, según proyecciones privadas, las variaciones reales, registran una caída mensual del 0,8% y una disminución anual del 1%.

Para Guillermo Barbero de FCG, el hecho que el principal instrumento que las personas y las familias utilizan para financiar sus consumos pierda protagonismo, refleja que el consumo no despega.

“En este caso la cartera se encuentra por debajo de los valores de un año atrás a pesar de la baja de tasas y la oferta de cuotas con y sin interés”, explicó Barbero.

Financiamiento de tarjetas de crédito

Por otro lado, el saldo financiado en dólares de las tarjetas de crédito aumentó un 14,2% mensual, el saldo llegó a 781 millones de dólares para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 5%, contra los 744 millones de dólares al cierre del mismo mes del año anterior.

“Los valores de esta cartera se mantienen en los niveles lógicos del último año”, concluyó.

Por su parte, el mes pasado, el crédito en pesos al consumo dejó de caer y mostró un leve incremento en el margen (+0,3% mensual real, bajo una estimación de inflación mensual de 2,6%), interrumpiendo una racha negativa de cinco meses consecutivos.

La mejora estuvo impulsada principalmente por el desempeño de las tarjetas de crédito (+0,6% mensual real). A su vez, los préstamos con garantía real también acompañaron la dinámica positiva (+0,9% mensual real), mientras que el financiamiento a empresas retrocedió por tercer mes consecutivo (-0,8%).

Préstamos en dólares

En términos agregados, los préstamos en pesos registraron una leve caída (-0,1%) y moderaron el crecimiento interanual que venían exhibiendo, pasando de tasas de dos dígitos a 9,1% en abril.

En cuanto al financiamiento en dólares (sin tener en cuenta tarjeta de crédito), mostró un incremento de 1.330 millones de dólares, creciendo por tercer mes consecutivo y alcanzando un nuevo máximo histórico (22.734 millones de dólares).

“La explicación del crecimiento de los préstamos en dólares pareciera ser que aún se percibe conveniente el financiamiento en esta moneda más que en pesos.

En los últimos meses, la cobertura de un préstamo dolarizado con futuros arrojó tasas inferiores a las de préstamos en pesos, pero en abril esa brecha se acortó para todas las líneas, incluso llegando a romperse para Documentos”, señalan desde FCG.

Pero más allá de las expectativas registradas en el mercado de futuros ROFEX, si los agentes esperan que el tipo de cambio se mantenga, no va a haber un fuerte cambio en la dinámica, por los menos hasta dentro de unos meses, arriesgan los analistas de la consultora.