La Ciudad de Buenos Aires elimina el impuesto de Sellos sobre tarjetas de crédito

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que elimina el impuesto del 1,2% a las operaciones financiamiento de las tarjetas de crédito.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eliminó el impuesto de Sellos que se aplicaba sobre la financiación de saldos de tarjetas de crédito, una medida que busca reducir el costo del financiamiento en un contexto económico en el que cada vez más personas recurren al pago mínimo o a planes de financiación para afrontar sus gastos.

La decisión fue implementada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y elimina el tributo del 1,2% que gravaba las operaciones de financiamiento del saldo de las tarjetas. A partir de ahora, la exención se aplicará de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite por parte de los contribuyentes.

De esta forma, quienes paguen el monto mínimo del resumen y financien el resto del saldo dejarán de abonar ese recargo impositivo, lo que reducirá el costo total del financiamiento y representará un alivio para los usuarios de tarjetas de crédito.

La medida fue aprobada previamente en la Legislatura porteña con apoyo de distintos bloques políticos y llega en un momento en que muchos hogares utilizan con mayor frecuencia el crédito para administrar sus gastos mensuales o enfrentan mayores dificultades para cancelar los resúmenes en su totalidad.

También para vivienda La iniciativa forma parte de un paquete de medidas de alivio fiscal impulsadas por la administración porteña. Entre ellas también se destaca la exención del 100% del impuesto de Sellos para la compra de una vivienda única y familiar.