RIGI: el Gobierno busca hasta US$40.000 millones adicionales en inversiones

El Gobierno apunta a incrementar las inversiones a través del RIGI y anticipó el ingreso de 8 nuevos proyectos.

Los dólares del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) comenzaron a crecer y ya ingresaron a la economía cerca de US$760 millones, de acuerdo a datos del Banco Central ( BCRA). En ese sentido, el Gobierno anunció la incorporación de 8 nuevos proyectos adicionales.

Hasta el momento hay 35 proyectos inscriptos al RIGI, por alrededor de US$95.000 millones. De los cuales se aprobaron 13 por cerca de US$27.000 millones.

"En las próximas semanas entrarán otros siete u ocho proyectos por entre US$30.000 y US$40.000 millones adicionales, concentrados mayormente en upstream. La maduración de estos pozos tarda entre seis y ocho meses; en menos de un año ya están generando dólares", lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo, este martes en el marco de su presentación en la Expo EFI 2026.