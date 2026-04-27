El BCRA flexibilizó el ingreso de dólares en el mercado a socios de las empresas que forman parte del RIGI

El Banco Central ( BCRA ) flexibilizó el ingreso de divisas y el acceso al mercado de cambios para socios o accionistas de las empresas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La autoridad monetaria habilitó que las empresas accionistas o integrantes de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) liquiden dólares para los proyectos adheridos al régimen, mediante la Comunicación "A" 8426 publicada este lunes en elñ Boletín Oficial.

De esta manera, el BCRA buscdar facilitar la operación de las grandes inversiones.

Hasta ahora, el ingreso de fondos debía ser estrictamente directo. Con esta nueva disposición, el BCRA autoriza a los denominados Vehículos de Proyecto Único (VPU) a computar como ingresos propios las divisas que hayan sido ingresadas y liquidadas en el mercado de cambios por sus socios, accionistas o miembros de contratos asociativos.

Si un socio obtiene financiamiento externo para comprar maquinaria destinada al VPU, esa operación también podrá registrarse dentro del RIGI , facilitando el equipamiento de las nuevas plantas o explotaciones.

Las liquidaciones de deuda financiera registradas bajo este esquema podrán utilizarse para realizar pagos de importaciones de bienes y servicios. En estos casos, se considerará cumplido el requisito de simultaneidad si el VPU accede al mercado de cambios dentro de los 3 días hábiles de recibidos los fondos.

Las condiciones que puso el BCRA

Las condiciones plasmadas por el Cental para que el ingreso al mercado cambiario sea válido

Plazo de 5 días: una vez liquidadas las divisas en el mercado de cambios por el socio, los fondos deben transferirse a una cuenta bancaria a nombre del VPU en un máximo de 5 días hábiles.

Registro contable: el dinero debe quedar estrictamente afectado al proyecto de inversión.

Declaración Jurada: la empresa que liquida los fondos debe presentar una DDJJ dejando constancia de que el destino es el financiamiento del proyecto RIGI.

RIGI: cuántos dólares ingresaron a la economía por los proyectos aprobados

Con esta medida, el Gobierno busca que el flujo de dólares hacia los grandes proyectos no se trabe por cuestiones operativas, garantizando que el inversor pueda repatriar capital o pagar deudas siguiendo las mismas reglas que si hubiera ingresado el dinero de forma directa.

Según cifras oficiales, el monto neto del flujo de divisas del RIGI ascendió a US$762 millones hacia finales de marzo de 202, a partir de un ingreso bruto de US$1.205 millones y salidas por US$452 millones. Los datos fueron presentados durante una presentación del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, ante inversores en Washington.

"Ya se están desembolsando las entradas de divisas procedentes de la inversión extranjera directa relacionada con proyectos aprobados por RIGI a largo plazo", señaló el informe del BCRA.

Los proyectos del RIGI

Hasta el momento son 13 los proyectos aprobados dentro del esquema y totalizan US$18.350 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a los incentivos otorgados a las grandes inversiones a través del RIGI, que permitieron que se presenten 35 proyectos por un total de más de U$S80.000 millones. "La tercera parte de estos proyectos ya han sido aprobados, por un valor de más de U$S28.000 millones. Son inversiones que se van a traducir en cientos de miles de puestos de trabajo y va a dar lugar a un crecimiento sostenido en el largo plazo", dijo.