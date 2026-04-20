El Banco Central debe aumentar US$5.000 millones sus reservas para cumplir con el FMI

Si bien el Banco Central aceleró las compras de dólares, debe amortiguar la salida de esas divisas e incrementar las arcas.

El Banco Central (BCRA) debe aumentar en US$5.000 milllones sus reservas internacionales netas este año para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo a estimaciones del mercado.

En el último comunicado, el Fondo aprobó la segunda revisión técnica del programa y señaló que "se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos 8.000 millones de dólares en 2026, gracias a los esfuerzos por movilizar financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de 10.000 millones de dólares este año, en consonancia con la monetización prevista de la economía".

"De acuerdo al comunicado del FMI el BCRA debería conseguir mejorar las reservas internacionales netas por US$8.000 millones. Es decir, debería conseguir que de los dólares que compre hasta fin de año le queden al menos US$5.000 millones más que los que muestra actualmente", señaló Aurum Valores.

La autoridad monetaria adquirió US$6.020 millones en lo que va del año. De esta manera, el Central alcanzó el 60% de la meta anual de compras.

A pesar de las fuertes compras, la acumulación de reservas se vio limitada por los pagos de deuda en moneda extranjera que realizó el Tesoro, que adquiere las divisas de parte del BCRA.