El FMI aprueba la segunda revisión técnica y el Gobierno espera recibir un desembolso de US$1.000 millones

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa vigente con Argentina, vigente desde abril de 2025, de manera que se allana el camino para que el organismo financiero multilateral haga el desembolso pendiente de 1.000 millones de dólares .

Se descuenta que los fondos no llegarán en forma inmediata, dado que aún debe reunirse el Board del organismo y dar su conformidad a la evaluación técnica del staff. Recién ahí se destrabarán los fondos.

“El personal del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa, lo que abre la posibilidad de acceder a unos US$1.000 millones”, señaló el Fondo Monetario a través de un comunicado este miércoles.

Tras destacar el paso adelante que significa haber logrado la aprobación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso, así como la reforma laboral, a la que califica de "legislación de reforma crítica", y haber realizado ajustes al marco monetario y de divisas que llevaron a avanzar con la acumulación de divisas, el Fondo subraya la "capacidad de Argentina para gestionar los shocks".

En este punto, el organismo valora las ganancias de estabilidad en el país, gracias a lo cual "se alcanzaron entendimientos sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso oportuno y sostenible al mercado".

Acumulación de reservas

"Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y de divisas están conduciendo a una mejora en los colchones de reservas, con las compras de divisas de los bancos centrales superando los 5.500 millones de dólares estadounidenses en lo que va de año este año", destaca el comunicado.

Otro aspecto de la política económica que destaca el FMI es la capacidad del país de soportar sin grandes costos los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, a partir de las mejoras en los fundamentos y el estatus como exportador de energía. Pero el organismo pone el acento en un dato novedoso de la Argentina y es que "las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años".

Reformas pendientes

Hacia adelante, el organismo sostiene que las políticas macroeconómicas y estructurales "equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento", mientras que abonarán el acceso del país a los mercados de capitales en condiciones más favorables.

En ese sentido, el FMI destaca algunos elementos del paquete de políticas económicas, que incluyen el superávit fiscal como "principal ancla política del programa"; en el plano monetario mejorar las tasas de interés; en materia de reservas, apunta que "se prevé que las reservas internacionales netas aumenten al menos en 8.000 millones de dólares estadounidenses en 2026".

Por su parte, valora la política de financiamiento y el rollover de la deuda en pesos y dólares; y acompaña el menú de reformas pendientes. "Las reformas continuadas tendrán como objetivo impulsar el empleo formal, los mercados de capital nacionales, la inversión privada y la productividad, incluyendo desbloquear el potencial de los sectores estratégicos argentinos en agricultura, energía, minería y economía del conocimiento", remató.