El Gobierno desoye el pedido del FMI y no retocará Ganancias ni Monotributo

El Gobierno niega que piense cambios en Ganancias ni el Monotributo, luego de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidiera reformas en ambos esquemas para mejorar la recaudación del país.

“Este Gobierno no quiere aumentar impuestos”, sentencian fuentes oficiales, ante la consulta de MDZ . El organismo propuso la ampliación de la base de contribuyentes alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y el “alineamiento” del régimen de Monotributo con el sistema general, lo que implicaría una mayor carga tributaria sobre ese segmento.

La recomendación surge del staff report del organismo, donde se analizan los principales problemas del esquema impositivo argentino, donde, además, se analizó una eventual reducción de exenciones fiscales y la revisión de tributos vigentes.

En el documento, el FMI advierte que, si bien el Monotributo facilita el cumplimiento tributario, promueve la formalización y amplía la cobertura previsional y de salud, también implica una carga efectiva significativamente menor que la del régimen general.

“Cualquier reforma debería reducir el impacto de estos umbrales, armonizar las tasas impositivas efectivas y las cotizaciones a la seguridad social con el sistema general y aprovechar las herramientas digitales para simplificar el cumplimiento tributario”, señala el FMI.

A su vez, el FMI propuso avanzar en una reforma del esquema del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante la unificación de alícuotas y la implementación de compensaciones focalizadas para hogares vulnerables, con el objetivo de alcanzar una mejora fiscal neta equivalente al 0,4% del PBI.

En el mismo planteo, el organismo sugirió reducir los regímenes preferenciales que actualmente alcanzan a determinados sectores y actividades económicas, al tiempo que recomendó eliminar exenciones impositivas que no estén justificadas por un objetivo social específico.

A su vez, puso el foco en la ampliación del Impuesto a las Ganancias. Indicó que la recaudación de este tributo se ubica en torno al 1,8% del PBI, un nivel inferior al promedio de la región y también por debajo de los países miembros de la OCDE.

El Fondo recomendó, en ese marco, reducir el piso de ingresos para que al menos el 20% de los trabajadores vuelva a estar alcanzado por Ganancias, junto con una simplificación de la estructura de alícuotas y una armonización de las deducciones vigentes.

Qué dice el Gobierno

En Casa Rosada recalcan que la suba impositiva no es la solución para aumentar la recaudación y apuestan por el crecimiento de la actividad económica.

“Subir Ganancias y el Monotributo no son temas que estén en agenda. Ocho millones de ganancias es un buen número. No queremos atacar a los monotributistas. Hoy tenés un tope alto y no te arruina. Antes no se ajustaba por inflación y pasarte a otra escala o ser autónomo te mataba. Nosotros, por el contrario, estamos en el camino de bajar la presión impositiva", afirmaron desde el despacho de Javier Milei.