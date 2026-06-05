El mercado es más pesimista que el FMI: proyecta una inflación más alta y menos actividad económica

El mercado ajustó sus proyecciones de inflación y actividad. Y, si bien se mantienen mejores a lo observado en 2025, los analistas locales esperan un IPC más alto y un PBI más bajo de lo que estimó el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) en su último staff report.

El Banco Central (BCRA) dio a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM, que fue realizado entre el 27 y el 29 de mayo e incluyó las respuestas de 46 participantes.

En el último REM , los analistas del mercado esperan que la inflación se ubique en 2,3% en mayo y esperan para este año que el guarismo ascienda a 30,5%.

En tanto, el FMI proyecta un IPC del 25% interanual. Si bien el informe reconoce que el proceso de desinflación avanzó en los últimos meses, advierte que continuará "a un ritmo más gradual".

Cabe recordar que en lo que va del año, los precios acumulan una suba promedio en torno al 12,3%. Es decir, en el primer cuatrimestre de 2026 superó el 10,1% que tenía proyectado el Gobierno en el Presupuesto.

Actividad económica

Por otra parte, los economistas argentinos esperan que el PBI crezca 2,9% este año respecto a 2025.

Para 2026, el FMI proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5%. El documento sostiene que esa dinámica estará "respaldada por una robusta inversión privada y las exportaciones primarias, así como por una recuperación en la construcción asociada a las concesiones viales esperadas". Parte del crecimiento vendría impulsado, en buena medida, por sectores como la energía y la minería..

Estos cálculos están muy por debajo de lo que espera el oficialismo. Según reza el Presupuesto, este año el crecimiento de la actividad apuntaba a 5,5%.