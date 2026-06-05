El mercado es más pesimista que el FMI: proyecta una inflación más alta y menos actividad económica
Los analistas del mercado local vaticinan un nivel de IPC mayor a las proyecciones del Fondo en su último staff report.
El mercado ajustó sus proyecciones de inflación y actividad. Y, si bien se mantienen mejores a lo observado en 2025, los analistas locales esperan un IPC más alto y un PBI más bajo de lo que estimó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último staff report.
El Banco Central (BCRA) dio a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM, que fue realizado entre el 27 y el 29 de mayo e incluyó las respuestas de 46 participantes.
Inflación
En el último REM, los analistas del mercado esperan que la inflación se ubique en 2,3% en mayo y esperan para este año que el guarismo ascienda a 30,5%.
En tanto, el FMI proyecta un IPC del 25% interanual. Si bien el informe reconoce que el proceso de desinflación avanzó en los últimos meses, advierte que continuará "a un ritmo más gradual".
Ambas estimaciones están por debajo del 31,5% registrado en 2025.
Cabe recordar que en lo que va del año, los precios acumulan una suba promedio en torno al 12,3%. Es decir, en el primer cuatrimestre de 2026 superó el 10,1% que tenía proyectado el Gobierno en el Presupuesto.
Actividad económica
Por otra parte, los economistas argentinos esperan que el PBI crezca 2,9% este año respecto a 2025.
Para 2026, el FMI proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,5%. El documento sostiene que esa dinámica estará "respaldada por una robusta inversión privada y las exportaciones primarias, así como por una recuperación en la construcción asociada a las concesiones viales esperadas". Parte del crecimiento vendría impulsado, en buena medida, por sectores como la energía y la minería..
Estos cálculos están muy por debajo de lo que espera el oficialismo. Según reza el Presupuesto, este año el crecimiento de la actividad apuntaba a 5,5%.