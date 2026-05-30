La variable clave que mira el FMI tras aprobar la revisión del acuerdo

El Directorio Ejecutivo del FMI completó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) de Argentina y concluyó la consulta del artículo IV de 2026, lo que desbloquea un desembolso inmediato de alrededor de US$ 1.000 millones.

En un tono constructivo, el Fondo reconoció un mayor impulso reformista, avances en materia fiscal, comercial y laboral, y mejoras en el marco monetario y cambiario, que ayudaron a recomponer reservas y fortalecer la capacidad de Argentina para enfrentar shocks.

La revisión confirma que el programa sigue encaminado, pese a un contexto global y doméstico más desafiante. De manera importante, el FMI señaló que, aunque no se cumplió la meta de Reservas Internacionales Netas (RIN) de fines de diciembre, la mayoría de los criterios clave de desempeño y objetivos indicativos sí fueron alcanzados, y ya se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la trayectoria prevista en el programa.

Esto es relevante para el mercado, ya que refuerza la visión de que el Fondo sigue dispuesto a respaldar a las autoridades mientras el marco de política económica continúe avanzando en la dirección correcta.

El mensaje sobre la política cambiaria fue claro. El FMI celebró el programa de compra de divisas del Banco Central, aunque remarcó que una implementación sostenida, junto con una mayor flexibilidad cambiaria, sigue siendo esencial para reconstruir los colchones externos.

El organismo también alentó a las autoridades a acelerar la acumulación de reservas y cumplir con su objetivo de superar la meta de RIN de este año. A nuestro juicio, esto valida el reciente giro de política orientado a priorizar la acumulación de reservas, especialmente en un contexto de mayor oferta de divisas y mejora en la confianza del mercado.

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En el frente fiscal, el Fondo volvió a enfatizar la importancia de preservar el ancla de equilibrio fiscal de caja en 2026. El FMI destacó nuevas reducciones en los subsidios energéticos, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional como las principales herramientas para compensar las presiones derivadas de iniciativas de gasto impulsadas por el Congreso.

Esto confirma que la disciplina fiscal sigue siendo la columna vertebral del programa y también sugiere un margen limitado para aplicar estímulos fiscales pese a la recuperación desigual de la actividad.

Sin embargo, este comunicado debe leerse junto con las últimas medidas de alivio tributario comercial anunciadas por el Gobierno, que tuvieron un claro tono de campaña electoral. Los derechos de exportación sobre trigo y cebada se reducirán del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026, mientras que las retenciones a la soja bajarán gradualmente entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales por mes desde enero de 2027 -dependiendo de como venga la recaudación- lo que limitará aún más el ya reducido margen fiscal disponible.

Énfasis en el marco monetario

El comunicado señala la necesidad de que el esquema continúe evolucionando para respaldar el proceso de desinflación y una mayor flexibilidad cambiaria. No obstante, hasta la publicación del artículo IV no habrá precisiones concretas sobre el frente monetario ni sobre los nuevos objetivos cuantitativos o cualitativos.

De todos modos, hubo un mensaje claro: el FMI favorecería, a diferencia del Banco Central, mayores esfuerzos para contener la volatilidad de las tasas de interés y menos foco en el frente cambiario.

Actualmente, el Banco Central se ve beneficiado por una doble coincidencia de exceso de liquidez, tanto en el mercado de pesos como en el de divisas, con pocos agentes capaces de arbitrar simultáneamente entre ambos mercados.

Sin embargo, si las políticas actuales se sostienen, surge la pregunta: ¿cómo reaccionará el Banco Central ante un shock? El año pasado ofrece una lección útil: esperamos que el BCRA continúe absorbiendo los pesos excedentes del mercado, algo consistente con una mayor volatilidad de tasas.

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Lectura de mercado

La aprobación de la segunda revisión debería ser positiva para los bonos soberanos, ya que reduce la incertidumbre de corto plazo sobre el programa y confirma el respaldo continuo del FMI.

Sin embargo, la variable clave para el mercado sigue siendo la misma: la velocidad con la que las autoridades puedan acumular reservas manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad cambiaria y evitando una volatilidad excesiva de tasas.

El desembolso es positivo, pero la verdadera señal es el respaldo del FMI al actual mix de políticas y su presión para acelerar la acumulación de reservas.

* Federico Filipini, economista jefe de Adcap Grupo Financiero