Acuerdo con el FMI: Caputo viaja a Estados Unidos para buscar el desembolso de US$1.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo , encabezará la delegación argentina que participará en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington, con el objetivo central de destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones correspondiente al programa vigente.

La comitiva estará integrada también por el viceministro José Luis Daza y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La participación argentina se da en el marco de un encuentro global que se desarrolla a mediados de abril y que reúne a funcionarios económicos de todo el mundo.

La agenda del equipo económico apunta a cerrar la segunda revisión del acuerdo con el FMI por US$20.000 millones y avanzar hacia un entendimiento técnico (staff level agreement). De aprobarse, habilitaría el giro de fondos que el Gobierno busca asegurar en el corto plazo.

El principal punto de discusión con el organismo gira en torno al cumplimiento de metas, especialmente la acumulación de reservas internacionales y el sostenimiento del superávit fiscal.

La misión del Fondo Monetario Internacional que este martes comenzará a auditar los números de Argentina tiene en carpeta la intervención que viene haciendo el BCRA en el mercado de futuros.

El problema de las reservas

El Gobierno también negocia un “waiver” para compensar el incumplimiento previo en la meta de reservas, que había quedado muy por debajo de lo pactado. Este aspecto continúa siendo uno de las principales trabas para avanzar en las negociaciones.

Si bien la autoridad monetaria retomó la compra de divisas y logró avances desde comienzos de año, parte de esos dólares se destinaron al pago de compromisos externos, limitando su impacto en el stock total.

El Gobierno, por el momento, mantiene la decisión de no volver a los mercados internacionales de deuda, lo que implica una mayor dependencia de las reservas para afrontar vencimientos.

En paralelo, el equipo económico deberá presentar ante el FMI y ante inversores de Wall Street un plan para captar aproximadamente US$ 1.250 millones mensuales, necesarios para sostener el esquema financiero hasta 2027.

El viaje de Luis Caputo se produce en un contexto de mejora en algunos indicadores financieros, con una baja del riesgo país en torno a los 550 puntos básicos.

Además de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la delegación argentina participará en reuniones con otros organismos multilaterales y actores del sector privado para explorar oportunidades de financiamiento e inversión, especialmente en infraestructura.

Posible encuentro con Kristalina Georgieva

Durante su estadía en Washington, no se descarta un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el marco de una agenda que aún no fue oficializada.

Las conversaciones entre Argentina y el organismo se vienen desarrollando desde febrero, tras la visita de una misión técnica a Buenos Aires. La definición sobre la revisión del programa podría concretarse en los próximos días, en un momento clave para la estrategia económica del Gobierno.