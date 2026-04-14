El FMI ajustó sus proyecciones para Argentina: más inflación y menor crecimiento

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) difundió la actualización de las Perspectivas Económicas para el mundo y el organismo internacional ajustó sus poryecciones para la economía mundial por los efectos de la guerra en Medio Oriente .

Para la Argentina , el FMI emperó sus estimaciones de inflación para 2026 y ubicó el IPC en la zona del 30,4% anual. En tanto, recortó las proyecciones de crecimietno, ahora espera que el PBI se expanda 3,5% este año.

En tanto, mantuvo en 4% su expectativa de crecimiento de la economía para 2027, mientras proyectó que el IPC anual se reducirá a 15,7% el año que viene.

Los datos surgen de la actualización de las Perspectivas Económicas globales (WEO, por sus siglas en inglés), que el Fondo difundió este martes en el marco de sus reuniones conjuntas con el Banco Mundial (BM).

El Fondo Monetario también ajustó a la baja su estimación de crecimiento para este año, pasó de 3,3% a 3,1%. Para 2027, mantuvo las estimaciones previas sin cambios y prevé un 3,2%.

Si la dinámica en el conflicto en Medio Oriente se agrava y provoca un mayor aumento en el precio de la energía, el documento subrayó que el crecimiento mundial podría ser de 2,5% en 2026 y la inflación alcanzaría 5,4%. En ese sentido, también planteó un escenario más pesimista, con el PBI en 2% para este año y una inflación superior al 6% en 2027.

"Las tensiones geopolíticas podrían agravarse aún más, convirtiendo la situación en la mayor crisis energética de la historia reciente, o podrían estallar tensiones políticas internas. Los factores de estrés político pueden entrelazarse con cambios en el comercio y otras políticas internacionales. Independientemente de los acontecimientos geopolíticos, podrían surgir disputas comerciales", destacó el informe.