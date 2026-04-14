Luis Caputo: "A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante"
El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo presente en el en el AmCham Summit 2026.
El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo presente en el en el AmCham Summit 2026 y tras reconocer en la previa que el IPC de marzo podría superar el 3%, adelantó que a partir del mes en curso habría una baja considerable.
"A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante", lanzó Caputo este martes, en la previa que el Indec de a conocer el dato del tercer mes del año.
"El proceso de inflación venía bien el año pasado y estuvo interrumpido durante el proceso previo a las elecciones, hubo una dolarización masiva, 50% del M2, cayó la demanda dinero y inflación es un fenómeno monetario", comentó el funcioanrio. En ese sentido, añadió: "Todavía estamos purgando en la caída de la demanda de dinero, se empieza a ver recuperación de la demanda de dinero".
El titular del Palacio de Hacienda señaló que el tiempo de recuperación y que se vuelva a un proceso rápido de baja de la inflación "dependerá también de que se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y de las tasas de intereés que ya estén bajando".
"Entramos en un proceso virtuoso, a partir de abril y para los próximos 18 meses van a ser los mejores en las últimas décadas", se mostró optimista el Ministro.
Crecimiento económico y empresarios
Caputo sostuvo que no hay un trade off entre inflación y crecimiento. "Vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento", apuntó.
"No se puede crecer si no hay inversiones. Nuestro modelo se trata de fomentar la inversión y la competencia para que la gente tenga mejores productos a mejores precios", dijo el titular de la cartera de Economía.
"Lumilagro frente a los termos Stanley podría tomar la decisión que el dueño de Fate", lanzó Caputo en relación a la aprtura importadora y la competencia. Y agregó: "Lumialagro decidió invertir, tiene récord de ventas y exporta".
En ese línea, el funcionario le mandó un mensaje a los empresarios presentes y citó al analista financiero Salvador Di Stéfano: “Cambió la música, pero no cambiaron el paso”, en referencia al proceso de reconversión que atraviesa la industria argentina.