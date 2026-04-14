Luis Caputo: "A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante"

El ministro de Economía, Luis Caputo , estuvo presente en el en el AmCham Summit 2026 y tras reconocer en la previa que el IPC de marzo podría superar el 3%, adelantó que a partir del mes en curso habría una baja considerable.

"A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante", lanzó Caputo este martes, en la previa que el Indec de a conocer el dato del tercer mes del año.

"El proceso de inflación venía bien el año pasado y estuvo interrumpido durante el proceso previo a las elecciones, hubo una dolarización masiva, 50% del M2, cayó la demanda dinero y inflación es un fenómeno monetario", comentó el funcioanrio. En ese sentido, añadió: "Todavía estamos purgando en la caída de la demanda de dinero, se empieza a ver recuperación de la demanda de dinero".

El titular del Palacio de Hacienda señaló que el tiempo de recuperación y que se vuelva a un proceso rápido de baja de la inflación "dependerá también de que se recupere la demanda de dinero, que depende también de la confianza y de las tasas de intereés que ya estén bajando".

"Entramos en un proceso virtuoso, a partir de abril y para los próximos 18 meses van a ser los mejores en las últimas décadas", se mostró optimista el Ministro.

Crecimiento económico y empresarios

Caputo sostuvo que no hay un trade off entre inflación y crecimiento. "Vamos a ver un proceso de desinflación con mayor crecimiento", apuntó.

"No se puede crecer si no hay inversiones. Nuestro modelo se trata de fomentar la inversión y la competencia para que la gente tenga mejores productos a mejores precios", dijo el titular de la cartera de Economía.

"Lumilagro frente a los termos Stanley podría tomar la decisión que el dueño de Fate", lanzó Caputo en relación a la aprtura importadora y la competencia. Y agregó: "Lumialagro decidió invertir, tiene récord de ventas y exporta".

En ese línea, el funcionario le mandó un mensaje a los empresarios presentes y citó al analista financiero Salvador Di Stéfano: “Cambió la música, pero no cambiaron el paso”, en referencia al proceso de reconversión que atraviesa la industria argentina.